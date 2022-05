PREVARIO SAM JE JER SAM BIO POD PRITISKOM DA SE OŽENIM: Posle neobaveznog s*ksa sada više nije pod pritiskom, pa bi da mu se vrati

Mladić je prevario devojku i sada se duboko kaje. On očajnički želi da ponovo bude sa njom, ali ona više ne može da mu veruje, rekla mu je. Ne zna šta da radi. Da li da odustane ili bude uporan? Iz tog razloga je na The Sun-u potražio savet od konsultanta za odnose.

- Ja imam 26 godina, a moja devojka 25. Bili smo u vezi pet godina, upoznali smo se na fakultetu. Ali raskinula je sa mnom pre dva meseca nakon što je saznala da je varam. Saznala je da se četiri meseca tajno viđam sa drugaricom koju poznajem još iz osnovne škole. Prevario sam je jer sam bio pod pritiskom da se oženim i imam decu, a nisam bio ni blizu spreman. Ta druga devojka mi ništa nije značila, samo me je podsetila na moj zabavan samački život koji sam nekada vodio. Upoznali smo se tokom dana samo zbog seksa u mom ili njenom stanu. Nismo se družili posle seksa jer smo oboje dobili ono što smo želeli. Moja bivša devojka je za sve saznala od našeg zajedničkog prijatelja, on joj je sve ispričao. Ona me je napustila- napisano je tužni momak i dodao:

- Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim koliki sam idiot i koliko je volim. Stalno sam je zvao i slao poruke. Rekao sam joj koliko mi nedostaje, ali mi je rekla da nije spremna da razgovara sa mnom. Posle nekog vremena pristala je, pozvala me na intervju. Srce mi je preskočilo kada sam je video. Bio sam tako nervozan. Imao sam leptire u stomaku. Kupio sam joj poklon, njen omiljeni parfem. Imali smo dobar razgovor tokom kojeg sam joj se izvinio i pokušao da objasnim svoje postupke. Zaista sam spreman da se skrasim sa njom sada, samo to znam. Rekao sam joj to. Onda smo počeli da se ljubimo i sve se završilo seksom. Čak sam i spavao sa njom. Ali sledećeg jutra rekla mi je da joj instinkt govori da mi više ne može verovati. Nisam siguran šta da radim. Deo mene želi da zaboravi na nju kako bih mogao da nastavim sa životom i prestao da se osećam loše, a drugi deo mene očajnički želi da je ponovo osvoji. Ali ne znam da li će ona ikada biti spremna da mi oprosti.

On je dobio savet, koji ga je sigurno bacio u razmišljanje, a mi vam ga prenosimo u celosti:

- Vaša bivša devojka je duboko povređena i, razumljivo, više vam ne veruje. Moguće je da će se predomisliti i dati vam drugu šansu. Međutim, nije lako obnoviti poverenje nakon što ga neko izgubi. Pre svega, morate biti sto posto sigurni u svoju spremnost da se posvetite i da je ona prava žena za vas. Morate biti sigurni da je ne želite nazad samo zato što vam nedostaje ono što ste nekada imali. To znači da morate biti iskreni prema sebi i prema njoj. Gestovi poput slanja poklona su besmisleni. Vreme i trud mogu joj samo pokazati da zaista mislite ono što joj kažete. I naravno, ostanite u kontaktu sa njom.

