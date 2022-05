SNIMAJU SE DOK IMAJU S*KS I SVE UŽIVO KOMENTARIŠU: Prati nas POLA MILIONA ljudi i kažu da im tako POMAŽEMO (FOTO)

Intuitivna isceliteljka Lejsi Hajns i njen suprug, životni trener Flin Talbot proslavili su se nakon što su počeli da objavljuju snimke svog seksualnog odnosa na svojoj stranici. Par usred vođenja ljubavi sve komentariše, a sve rade kako bi pomogli drugim ljudima koji imaju problema u krevetu.

- Zajedno smo već 11 godina i imamo dvoje dece do pet godina. Redovno dobijam detalje iz veza drugih parova o braku, roditeljstvu i imamo uvid u to šta prolaze moderni parovi - rekao je Flin. Sve o svom "projektu" ispričali su za "The Sun", a ovo je njihova priča...

- Nismo planirali da imamo seks tokom podkasta, ali to se jednostavno dogodilo. U početku smo se dogovorili da ćemo samo pričati o svom seksualnom životu. Onda sam pomislila: "Oh, skidamo se, oh, upravo smo imali seks". Posle smo bili šokirani. Pomislila sam: "Opa, jesmo li to upravo uradili?", rekla je Lejsi.

- Ni on ni ja nismo bili srećni, nije bilo iskre", rekla je Lejsi. Njihov podkast "Lacey And Flynn Have Sex" postao je viralna senzacija s gotovo pola miliona slušanja.

- Odlučili smo to da podelimo sa svetom kako bismo pomogli drugima koji se možda muče u krevetu", kaže Lejsi. Par se upoznao pre 11 godina i imali su divlju romansu, a uselili su se zajedno nakon mesec dana.

- To je bio najbolji seks koji smo ikad imali, i on i ja. Bilo je vruće, zabavno i strastveno. Bili smo nerazdvojni - rekla je Lejsi. Međutim, uskoro je došlo do zahlađenja u odnosu. Kao i mnogim vezama, jedna strana je bila više za to, a druga je glumila glavobolju kako bi izbegla vođenje ljubavi.

"Flin me je neprestano progonio, ali ja sam ga stalno odbijala. Prestali smo da budemo ljubavnici, postali smo najbolji prijatelji", kaže Lejsi.

U retkim prilikama kada su imali seks, Lejsi je priznala da se osećala kao da je izvršavala neku dužnost. Bili su intimni jednom mesečno ili ređe, a počeli su i da se prepiru oko trivijalnih stvari. Tada je Lejsi ostala trudna.

Dok su neki parovi manje intimni u trudnoći, kod njih dvoje je to imalo suprotan učinak.

- Doživela sam bol tokom vođenja ljubavi i sve je bilo povezano s osećajem napetosti, fizički i emocionalno. Istraživala sam šta me pali i počeli smo da pričamo o tome", kaže Lejsi. U februaru 2017. godine, Lejsi je rodila ćerku kod kuće, a Flin joj je pomagao. Nisu imali prisutne babice.

- Bilo je to sjajno iskustvo koje nas je zbližilo - rekao je Flin. Istakla je kako je seks nakon toga bio neverovatan. Par je počeo da deli svoju priču na Instagramu pre nego što su organizovali radionice seksualnog odgoja. Prošlog aprila par je ispričao svoju priču u jednom podkastu.

U prvoj epizodi podkasta, par se opuštao na ružičastoj fotelji i razgovarali su o tome kako nisu vodili ljubav tri nedelje. Zatim je Flin pružio Lejsi oralni seks. Ona je pritom objašnjavala šta tačno doživljava. "Šta trenutno doživljavaš", pitao je Flin Lejsi, a ona je odgovorila: "Osećam se oslobođeno". Lejsi je rekla kako je pričanje o tom iskustvu povećalo njeno zadovoljstvo, čineći je prisutnijom.

- Naše porodice su nam velika podrška", kaže Flin. Nakon što je prva epizoda emitovana u aprilu 2021, nisu mogli da veruju koliko se ljudima sviđa to što rade.

- Mislim da ljudi mogu da se povežu s tim jer je autentično. Ne nastupamo, delimo sve dobre i loše delove seksa. Otvaramo se da pomognemo drugima koji možda pate u tišini - kaže Lejsi.

Slušani su u 192 zemlje širom sveta, a njihov podkast je "skinut" 400 hiljada puta. Obožavatelji su ih slušali kako imaju seks u svakoj prostoriji u svojoj kući, a zahvaljujući uspehu podkasta napustili su svoje pređašnje poslove kako bi postali životni treneri.

- Dobar seksualni život utiče na svaki aspekt vašeg života - kaže Lejsi. Za kraj, otkrili su par trikova kako da ponovo oživite strast u spavaćoj sobi.

1. Recite zbogom sramu

Započnite s vežbom i zapišite šta su vam roditelji rekli o seksualnom odrastanju. Mnogo srama može da proiziđe iz toga šta vam se kaže da je loše, pa je važno tačno odrediti odakle su došli vaši strahovi. Zatim zapišite najbolje i najgore seksualno iskustvo koje ste ikada imali. Šta ga je učinilo dobrim ili lošim? Da li je to bio sam seks ili? Kako ste se nakon toga osećali? Malo detektivskog rada uveliko doprinosi razumevanju naših emocija i našeg srama oko seksa.

2. Razgovarajte s partnerom oko toga šta zaista želite

Zašto želite da vodite ljubav? Kako želite da se osećate nakon toga? Vaša namera utire smer za seks. Činite li to kako biste postali povezaniji sa svojim partnerom ili želite da otključate nove zone užitka? Pre nego što skočite u krevet, odlučite kakav seks želite.

3. Pričajte prljavo

Ovo bi moglo da vas iznenadi, ali dopušteno vam je da razgovarate tokom seksa. To vas ne čini čudnim, čini vas autentičnim i samouverenim. Pitajte svog partnera šta želi i nemojte se bojati da kažete šta vam se sviđa, a šta ne. Otvorite se jedno drugom o svojim najdubljim željama.

4. Nemojte da mislite samo o orgazmu

Da li ste u situaciji u kojoj vam je cilj da doživite orgazam? Nemojte da upadnete u ovu zamku jer užitak je putovanje, a ne odredište. Želimo da budete u njemu celo iskustvo i uživate u svakom dodiru, potezu, poljupcu... Morate da preoblikujete šta je zadovoljstvo i uživate u trenutku, nemojte se fokusirati na krajnji cilj. Suprotno uvreženom mišljenju, odličan seks ne mora da se završi orgazmom.

5. Planirajte seks unapred

Ne morate da budete "raspoloženi" za seks. Možete da imate seks kad ste mrzovoljni, tužni, iznervirani, srećni - nije važno. Ako želite dobar seks, možete ga imati čak i kada vam se ne sviđa. Organizujte se i pristupite svom vođenju ljubavi kao i svakoj drugoj društvenoj aktivnosti u svom životu. Planirajte seks, upišite ga u svoj kalendar i pojavite se čak i kada niste previše zainteresovani. Održaćete odličan odnos sa svojim partnerom i imati zdrav, povezan seksualni život.

