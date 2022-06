LJUBOMORNA ŽENA JE ŽIVU ZAPALILA: Dana Vulin nosila masku 3 godine, imala 200 operacija, a evo kako danas izgleda

Australijka srpskog porekla Dana Vulin (28) skinula je masku koju je nosila skoro tri godine posle napada ljubomorne žene muškarca sa kojim je popričala na novogodišnjoj zabavi.

- Bilo bi lakše da sam umrla, ali nikada nisam išla prečicama u životu. Da mogu da vratim vreme i sprečim to, naravno da bih to uradila, ali ako me pitate kako se osećam, prokleto sam ponosna na svoje telo! - rekla je Dana koja je prošla preko 200 plastičnih operacija i provela tri godine noseći masku, a danas kaže da sebe voli puno više nego pre napada.

- Ja sam ista osoba kakva sam oduvek bila, ali moj se život promenio za dvesta odsto. Puno više uživam u životu i ne opterećujem se sitnicama - kaže ona.

O napadačici Nataliji Dimitrovskoj, koja je osuđena na 17 godina zatvroa, e želi više da razmišlja.

- Ne želim da trošim vreme i energiju mrzeći je. Ona mi ništa ne znači - rekla je Dana.

Nakon nesreće uradila je sve što je bilo u njenoj moći da se što brže i bolje oporavi.

- Ljudi misle da je to čudo. Nije čudo, već težak rad, buno bola i upornost. Jasno mi je da ne mogu da izgledam kao nekad, ali nisam još prestala da se nadam. Borim se i dalje - kaža Dana Vulin.

- Nisam birala da me živu spale, ali sam zato izabrala da nikada ne prestanem da se borim - napisala je Dana, koja uskoro izdaje knjigu o užasima kroz šta je prošla.

