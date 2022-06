IMAM 150 BRAĆE I SESTARA I 27 MAJKI, O TOME NISAM SMEO NI DA ZUCNEM! Dečko podelio bizarnu priču o porodici i ŠOKIRAO svet! FOTO

Trojica braće, čija porodica broji čak 150 članova otkrili su kako je to odrastati u poligamnom kultu, kako su slavili rođendane i kakav je osećaj biti u školi u istom odeljenju sa sestričinama i sestrićima.

Merlin Blekmur (19) je stekao dosta pratilaca na društvenim mrežama jer je bio veoma iskren sa pričama o njegovoj veoma nekonvencijalnoj prorodici koja je imala 27 majki i 150 braće i sestara. Njegov otac je najpoznatiji kanadski poligamista, Vinston Blekmur (64) iz Bontifula u Britanskoj Kolumbiji.

Zajedno sa polubraćom Mararijem (19) i bratom Vorenom (21), Merlin deli priče o odrastanju u zajednici zatvorenog tipa na društvenim mrežama.

Ovaj trojac je napustio Bontiful da bi bili bliže svojim majkama, žele da imaju porodice jednog dana, a ne kult.

U jednom videu, Merlin koji se u međuvremenu preselio u Ameriku i ima zapravo 7 braće i sestara, otkriva kako je morao da napusti zajednicu i podeli sa svetom svoje iskustvo.

- Želeo sam da pričam o tome, ali sam morao da odem jer sam se plašio da će se neko pojaviti na mom pragu i uraditi mi nešto veoma loše samo zbog toga što sam pričao o svom odrastanju -

- Imao sam potrebu da pričam o ovome dugo godina, a sada sam u poziciji da to mogu i svet će sve saznati.

U drugom videu, on objašnjava kako deli rođendan sa još jednim polu-bratom i polu-sestrom i da su oni zbog toga zapravo trojke, iako imaju različite majke.

Njegovi brat i sestra su se totalno posvetili religiji i on nema skoro nikakav kontakt sa njima. Bizarnosti njegove porodice se samo nastavljaju a jedna od njih je i velika razlika u godinama - njegov najstariji brat ima 44 godine, a najmlađi samo 1 godinu.

Pričao je i o slavljenju rođendana: - Nije nikad bilo njih 150 na žurci, samo najbliži prijatelji i deca koja su slavljeniku najbliža po godinama. Uglavnom su dolazili biološki braća i sestre. Ponekad smo čak i spajali žurke da bi to bila jedna velika proslava rođendana, ali to se nije dešavalo često. Zapravo, proslavljali smo rođendan kao i sva druga deca u svetu.

Merlinov brat, Voren Blekmur koji još uvek živi u Kanadi, takođe je pričao o vremenu provedenom u kultu-crkvi.

- Merlin i ja smo braća i najbolji prijatelji. Mari je odrastao zajedno sa nama i sve smo radili zajedno jer su naše majke sestre. Nismo se mrzeli, pomagali smo se i bili oslonac jedan drugome.

Voren dalje objašnjava dinamiku porodice i kako su žene njegovog oca zapravo sestre.

- To je poprilično neobično ali moj otac je imao 27 žena u jednom trenutku i bile su 4 grupe sa po 4 sestre i sve iz različitih porodica.

Navodi kako je u svom odeljenju u školi imao 19 učenika od čega su 5 braće, 4 sestre, 7 rođaka i 2 sestrića - tj. celo odeljenje su bili njegovi najbliži, a najbizarnije je to što je njegov otac bio razredni. I svi oni su rođeni 1999. godine.

Voren je i pričao da su imali svoju baštu i da su uglavnom uzgajali svoju hranu - krompir, paradajz, kukuruz jer je trebalo nahraniti 150 ljudi, a mnoga deca su i raila na farmi.

U međuvremenu je Marari, treći brat, otkrio da je napustio privatnu školu i prijavio se u državnu da bi završio poslednju godinu srednje škole i tamo se šokirao. Na času istorije je imao priliku da uči o sopstvenoj porodici.

- I tako ja na času, pratim i sve to što je vezano za pravo i onda naiđem na poglavlje o poligamiji. Apsolutno celo poglavlje je mojoj porodici. I to u knjizi koja se tiče prava. Naravno, svi već znaju da je to moja porodica.

U drugom videu, Mari objašnjava raskol između njegove porodice i crkve.

- Moja porodica je bila deo FLDS (Fundamentalist Church of the Latter Day Saints) crkve sve do 2002. godine. Moja porodica je gurnuta u stranu kada je izabran Voren Džefs za proroka i vođu. Zbog svega toga, mnogi su izgubili kontakt sa porodicama. Moja porodica se trudila da se zaštiti i zato su postali nepopustljivi i rigidni i sve više uvodili kult u porodicu... -

Voren Džefs koji je imao 70 žena, trenutno izdržava doživotnu kaznu u zatvoru u SAD-u zbog seksualnih napada na decu. Ovaj crkveni lider je bio na listi najtraženijih FBI-a u jednom trenutku.

Što se tiče Vinstona Blekmura on je 2017. godine optužen za praktikovanje pluralnog ili 'nebeskog' braka u fundamentalističkoj zajednici i osuđen je na šestomesečni kućni pritvor.

Inače, Bountiful grupu osnovao je Vinstonov otac Rej Blekmor, a bili su povezani sa Fundamentalističkom crkvom svetaca poslednjih dana, jednom od najvećih mormonskih fundamentalističkih denominacija i jednom od najvećih organizacija u Sjedinjenim Državama čiji članovi se bave poligamijom.

Procenjuje se da FLDS crkva ima od 6 000 do 10 000 članova koji žive u bratskim gradovima Hildejl, Juta i ​​CKlorado Siti u Arizoni; Eldorado u Teksasu; Kreston and Bountiful u Britanskoj Kolumbiji, Kanada; i Pringle u Južnoj Dakoti.

