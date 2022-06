PIJE ANTIDEPRESIVE ZBOG PREVELIKIH GRUDI: Devojka proživljava pravi pakao, a muškarci je mole da nikako ne ode na OPERACIJU!

Studentkinja Lejni Mesa (20) iz Gravesenda u Kentu želi da ima operaciju smanjenja grudi, ali je već po drugi put odbijena. Zbog cele situacije pije antidepresive. Kada je čula da je ponovo odbijena, prvo je briznula u plač, ali je sada odlučila da to uradi privatno.

Lejni je imala 14 godina kada je počela da traži gde bi mogla da se sakrije u školi kako bi mogla da pati u samoći. Grudi su joj zadavale tešku nelagodnost i osećala je potrebu da pobegne od drugarica iz razreda.

- Nisam izostajala ni jedan dan iz škole, ali sam sedela u praznoj sobi jer me je toliko bolelo i niko nije razumeo zašto - kaže Mesa. Uz fizički problem koji su izazivali, kao da to nije dovoljno, njene grudi su dospele u fokus pažnje nezrelih dečaka.

- Deca su grozna. Mislim da me nisu razumeli i kada pogledam unazad shvatam da jednostavno nisu imali pojma kroz šta prolazim. Videli su devojku velikih grudi i pomislili su da je smešno da mi bacam stvari u grudi - kaže Mesa.

Lejni je sada dvadesetogodišnja učenica sa ambicijama da postane učiteljica u osnovnoj školi. Ali njene ogromne grudi je i dalje muče. Očajnički je pokušavala da ih smanji, ali je po drugi put odbijena. Stručnjaci kažu da treba da smanji svoj BMI, pre nego što to uzme u obzir, a Lejni tvrdi da je to „nemoguće“ jer same njene grudi dobijaju veliku težinu.

Lejni vežba tri puta nedeljno i zdravo se hrani i sada prikuplja sredstva za privatnu hirurgiju. Ali otkako je pričala o svojim planovima, počeli su da je zovu muškarci.

- Muškarci mi govore da to ne radim. Ovo je moje telo i ne razumem zašto neko misli da ima pravo da mi govori takve stvari. Oni tako misle jer su im grudi seksualizovane - dodaje ona.

Ovo pitanje je i dalje stigma. Ipak, nisu samo muškarci ti koji omalovažavaju Lejni.

- Očekujete da vas žene razumeju, ali neke su mi rekle da to ne treba da radim i da to nije problem jer bi volele da imaju velike grudi - kaže Meša, dodajući da to doživljavaju kao nešto za idolizovanje:

- Bol je užasan i nikad se ne zna kada će se pojaviti. To je stalna agonija i svuda me boli. Kada znam da imam slobodan dan i da ne moram da ustajem iz kreveta, to ne radim jer ne želim da me boli.

Prvi put je otišla na konsultacije u martu 2021. godine. Trebalo je da bude razmatrana za operaciju redukcije, ali je otišla sa narušenim samopouzdanjem nakon što su je naterali da smrša, prenosi Dejli star.

- Bila sam srećna i samouverena pre konsultacija, ali sam posle toga dotakla dno. Imala sam 18 godina i prestala sam da nosim usku odeću jer sam se toliko stidela kako izgledam i zbog toga sam imala simptome fizičke dismorfije - kaže Meša.

Činilo se da ih nije bilo briga i rekli su joj da je prevelika za to stanje i nikada to nisu stavili u njen medicinski karton. Bila je na antidepresivima tokom početka pandemije, ali je uspela da prestane da ih pije. Međutim, ova situacija ju je naterala da se vrati lekovima i ode na terapiju.

Sada se Lejni nada da će prikupiti novac kako bi mogla privatno da obavi operaciju.

- Nisam želela da prikupljam sredstva jer sam se osećao kao da to ne zaslužujem jer ima toliko drugih problema na svetu. Ali ovo je nešto što me zaista pogađa. To bi mi značilo više nego što mogu da objasnim. Uradiću to bez obzira na sve. Moj život je do tada na čekanju - kaže Meša.

