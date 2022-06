ITALIJANKA POSTALA MODIFIKOVANA LUTKA: Nema šta nije radila na telu, tetovirala oči, a u polni organ ubacila implant! FOTO

Devojka iz Italije želi da se pretvori u tetoviranu i modifikovanu Barbiku i na tom putu je učinitla sve da ostvari svoj cilj - čak je tetovirala očne jabučice i ubacila implante u vaginu.

Ajdin Mod (20) je fascinirana modifikacijama tela i počela je veoma rano da ih radi, imala je tek 11 godina. Počela je najpre sa iglama koje ubadala u svoje lice i tako pravila pirsinge, a sada je prekrivena tetovažama i nada se da će operisati grudi i zadnjicu.

Kada je imala 15 godina, napravila je sebi zmijski jezik - sama je uradila proceduru koja se sastoji od sečenja jezika na dva dela. Naravno, doktori ne preporučuju ovako nešto jer u slučaju sečenja arterije koja prolazi kroz jezik, može doći do velikog gubitka krvi i smrti.

Ajdin je iz Rima i ima preko 20 pirsinga i modifikacija koji uključuju proširene nozdrve i uši, pirsinge na grudima i filere u usnama i obrazima, kao i modifikovanu vaginu. Na sve te zahvate je potrošila oko 4.000 evra.

Ima dosta pratilaca na društvenim mrežama, a kaže da je njen moto da ugodi samo sebi.

- Nazivaju me ružnom, ali ja to ne smatram uvredom, da budem iskrena. Normalna sam, živim svoj život najbolje kako umem i ako nekome to smeta, neka mi ne prilazi. Srećom, pa imam ljubav i podršku bitnih ljudi. - rekla je.

- Mnogo bolje se slažem sa ljudima koji su drugačiji od mene i koji imaju totalno drugačiji stil od mog i to me veoma iznenađuje - bila je iskrena.

Planira da celo telo prekrije tetovažama i pirsinzima, a želi i metalne zube. Kada skupi novac, ugradiće silikone i otići na brazilsko podizanje zadnjice.

- Moj krajnji cilj ne postoji jer mislim da nikada neću prestati sa zahvatima. Verovatno ću opet tetovirati oči, svakog meseca stavljam filere.

- Imajte hrabrosti da radite ono što vas čini srećnim sve dok ne povređujete druge tim izborima. Budite drugačiji i uvek svoji - rekla je ova neobična devojka iz Italije.

Sa druge strane, tu je i najpoznatiji Franmcuz koji je radio na modifikaciji tela, a pogledajte ono što je on uradio na svom telu.

(Kurir.rs)

