ZA PET MINUTA S*KSA S DRUGARICOM ZARADILA BRDO PARA: Ne planiramo da se zaustavimo! Nastavljamo JOŠ ŽEŠĆE! (FOTO)

Opšte poznato je da najbolji prijatelji imaju neraskidivu vezu, a model s OnlyFansa, Nova Džuls otkrila je da je prvi put seks sa svojom prijateljicom.

Zaboravite narukvice prijateljstva i pletenje kose jedna drugoj, seksi crvenokosa otkrila je da je prvi put imala polni odnos sa svojom prijateljicom pred kamerom. Za modela Novu Džuls i njenu prijateljicu, njihovo prijateljstvo je ovim činom podignuto na viši nivo.

Uprkos tome što je dve godine radila solo sadržaj na OnlyFansu, Nova je smatrala da je vreme da malo začini svoj sadržaj za svoje obožavane pretplatnike kako bi "pali u nesvest".

Zarađujući oko 3.000 funti mesečno objavljivanjem eksplicitnog sadržaja, ova žena iz Škotske je izvukla neke nove trikove iz rukava kako bi prikupila više novca.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Star, crvenokosa bomba je otkrila kako je začinila stvari u spavaćoj sobi sa svojom koleginicom manekenkom i to joj je pošlo za rukom s njenim obožavateljima. Nova je priznala: "Imala sam nekoliko seksualnih, pijanih susreta s nekim svojim prijateljima tokom godina... Neću više reći."

“Pravila sam solo sadržaj na OnlyFansu više od dve godine i osećala sam da je vreme da ga malo začinim. Što ste duže u industriji, to ste sigurniji i prijatnije se osećate. Ovo je prvi put da sam to uradila pred kamerom, i to namerno zbog sadržaja. Bio je to prvi put da sam ikad napravila sadržaj koji uključuje dve devojke i apsolutno mi se svidelo", rekla je Nova.

"Napravili smo petominutni video i sledećeg jutra već je zaradio 300 dolara, tako da je definitivno bio koristan i bio je poslastica za obožavatelje. Bila sam jako uzbuđena što sam napravila sadržaj za duo i objavila ga kako bih videla reakcije svojih obožavatelja", dodala je.

“Čim sam im uopšte spomenula da sam imala seks s drugaricom, uzbudili su se. Ne znam koliko je ukupna zarada, prošlo je više od dve nedelje, ali video je sigurno privukao veliko interesovanje, a novi pretplatnici ga svakodnevno kupuju. Dok nastavljam da radim na izgradnji svog profila, nameravam da dodam još nula ili dve na tih 300 dolara.

Čini se da je Nova zavolela sadržaj žene na ženu jer u budućnosti planira da snima više nestašnih sadržaja. Priznala je: “Bilo je jako zabavno napraviti, apsolutno nam se svidelo i definitivno planiramo još jedan sadržaj za vikend što je pre moguće."

"Definitivno ću biti otvorena za saradnju s više kreatora sadržaja širom zemlje, to je sigurno. Raznolikost je začin života, a isto važi i za OnlyFans sadržaj", dodala je Nova.

"Sada zajedno snimamo, stvaramo sadržaj, idemo zajedno na fotografisanje. Nisam to sigurno rekla jednom, rekla sam to jedno 100 puta, ali ova industrija je stvarno najbolja za upoznavanje najneverovatnijih devojaka koje pružaju podršku i koje će apsolutno biti prijateljice za ceo život", rekla je Nova.

"Moj sadržaj će sigurno i dalje biti sve pikantniji. Nisam sigurna šta će biti sledeće, ali svi ćete morati da se pretplatite, a zatim da pričekate i vidite", dodala je Nova.

Nova je ranije rekla da ponekad ne radi ništa i umesto toga tera svoje klijente da "nastupaju" pred kamerom. Objasnila je: “Ti pozivatelji su san. Pričajte o lakom novcu za mene. Uloge su se potpuno izmenile."

“Lagaću i gledaću ih dok ih ohrabrujem, govorim im šta mi se sviđa, a šta ne, a neki od njih samo žele da generalno razgovaram s njima jer vole moj škotski naglasak. Kada su oni ti koji nastupaju, ja stvarno moram da uradim vrlo malo", zaključila je

(Kurir.rs/ Net.hr)

