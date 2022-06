UDALA SE ZA KRPENU LUTKU, A NA VENČANJU 250 ZVANICA: Posle medenog meseca, babice joj pomogle da na svet donese bebu IGRAČKU!

Meirivone Roha Moraes iz Brazila udala se za krpenu lutku koju je sašila njena majka. Kako kaže, osetila je da je to bila ljubav na prvi pogled.

Naime, njena majka je napravila krpenu lutku po imenu Marselo, jer je Meirivone bila vrlo nesrećna zato što su sve njene drugarice imale nekog, a ona je bila sama i nije imala sa kim da se zabavlja, a čim je Marselo bio završen, znala je da je "on pravi".

Usledila je burna romansa, pa je "par" odlučio da se venča, a njihovo jedinstvenom venčanju je prisustvovalo oko 250 zvanica. Za svoj porodičan život s Marselom, 37-godišnjakinja kaže da je "divan", premda priznaje da joj je suprug prilično "lenj". - Kao mlađa često nisam imala partnera za forró (tradicionalni ples u severoistočnom Brazilu). Onda je u moj život ušao Marselo i sve je najednom imalo smisla. Zato sam odlučila da se udam za njega i bilo je prelepo, a onda smo nas dvoje uživali u našoj prvoj bračnoj noći - ispričala je.

Prisećajući se dana njihovog venčanja, Meirivone, koja živi u Brazilu, kaže:

- Bio je to predivan dan za mene, vrlo važan, vrlo emotivan. On je muškarac kakvog sam oduvek želela u svom životu. Bračni život s njim je predivan. Ne svađamo se i potpuno me razume, jako je dobar i veran muž. Zbog njega mi sve žene zavide.

Međutim, za srećni par nije sve 'med i mleko', budući da Meirivone jedina u vezi radi i plaća račune.

- Marselo ima toliko sjajnih kvaliteta, ali mana mu je što je lenj. Uopšte ne radi. Ipak, ja sam borac i radim za oboje - objasnila je. Nakon svadbe, mladenci su nedelju dana medenog meseca proveli u kućici na plaži u Rio de Žaneiru a ubrzo su dobrodošlicu poželjeli i svom detetu. Naime, u maju je Meirivone u pratnji medicinske sestre i doktora na svet donela i bebu koja jako liči na tatu.

- Stvarno me uznemiruje kada ljudi kažu da je naš zajednički život laž jer sam odgajana tako da uvek govorim istinu i zaista sam srećna sa svojim mužem - zaključila je.

