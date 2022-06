OTELI JE, SILOVALI I OSTAVILI NEPOKRETNU! Influenserka prošla kroz PAKAO, a onda otpočela veliku BORBU: Nisu kaznili počinioce!

Džesika (23) devojka koja je ostala paralizovana od struka naniže nakon užasne saobraćajne nesreće. Danas edukuje korisnike društvenih mreža o tome kako je biti paraplegičar. Džesika Tavil iz Nju Džersija pretrpela je povredu kičmene moždine, zbog čega je ostala paraplegična kada je bila u srednjoj školi, što je rezultiralo produženim boravkom u bolnici i mesecima na rehabilitaciji. Prešla je dug put, ali se i dalje suočava sa izazovima, o kojima iskreno govori sa svojih dva miliona pratioca.

Pre sedam godina, Džesika je imala 16 godina, a 15. novembar 2014. godine bio je poslednji dan kada se probudila i iz kreveta ustala samostalno i stala na svoje noge. Poslednji dan kada je sama koristila tolaet i tuš.

Saobraćajnoj nesreći prethodio je stravičan događaj koji je Džesiki priredila poznanica iz škole po imenu Sara. Ona je otišla u njenu kuću, ali je poželela momentalno da napusti to mesto onda kada je shvatila ko se sve tu okuplja. Tu je došlo i još nekoliko momaka koji su konzumirali drogu i alkohol, zbog čega Džesiki uopše nije bilo prijatno budući da ih čak nije ni poznavala. Ona je objasnila kako je od Sare zatražila da je odveze kući, čime ova nije bila baš oduševljena. Nakon Džesikinih upornih molbi i odbijanja da konzumirala bilo šta od nedozvoljenih supstanci, momci i Sara su joj predlagali uporno druge ideje za zabavu - odlazak u bisoskop ili tržni centar. Svi su bili jako uporni da nastave druženje sa njom, a ona je samo želela da ode svojoj kući. Međutim, kako ni na šta od toga nije pristajala, svi su pristali da je voze kući. Tu počinje priča da se odvija po najgorem mogućem scenariju.

Kada je shvatila da idu u potpuno pogrešnom pravcu, osetila je da će nešto krenuti po zlu. Jedan od momaka je pokušao da je prisili na intiman odnos govoreći joj kako bi voleo da spava sa devojkom koja još uvek nije izgubila nevinost. Tu je Džesika doživela flešbek, setivši se kako ju je Sara pri samom upoznavanju upitala da li je nevina, što je verovatno bio i cilj njenog dovođenja u kuću i svega što je usledilo.

Potom su skrenuli autom na napušteni put koji vodi ka šumi, a zatim je usledio najbizarniji deo cele situacije - momak koji je upravljao autom je uporno povećavao brzinu do maksimalne što je rezultiralo udarcem u drvo. U tom trenutku Džesikino telo je krenulo napred i nazad od siline udarca. Shvatila je odmah da je paralizovana jer više ništa nije osećala, a potom je spoznala da joj je i glava otvorena.

Zatvorila je svoje oči, a kada ih je ponovo otvorila, u autu se niko sem nje više nije nalazio. Svi oni koji su učestvovali u otmici su napustili auto, ali Džesika nije mogla da uradi isto, što im je uporno i objašnjavala onda kada je povratila svest. Nasilno su je izvukli iz automobila, što je dodatno ugrozilo mesto povrede. Taj oštar bol nikada neće zaboraviti. Da stvar bude gora, niko zbog mesta na kome su se nalazili nije imao dometa, što je dodatno pojačavalo tenziju. A onda se desilo čudo - Džesika i dan-danas ne zna kako i odakle je naišao mladić koji je na svom telefonu imao jednu liniju signala i pozvao hitnu pomoć.

Policija i hitna pomoć su došli, a Džesika je poslednje atome snage koristila ne bi li im objasnila celu situaciju. Ono što su oni mogli da zaključe prema prizoru - ona je bila deo društva koje je nakon konzumacije alkohola i droge selo u auto i doživelo sudar. Na putu do bolnice objašnjeno joj je kako je izgubila litar krvi i da nisu mislili da će preživiti čak ni to putovanje. Nakon što je helikopterom prevežena do najbliže bolnice, saopšteno joj je da će uslediti hitna operacija, ali da nikada više neće moći da hoda zbog ozbiljnosti povrede. Preživela je jako zahtevnu operaciju, a kada se probudila pored nje je bila njena majka. Bujica nadolazećih emocija joj nije dozvoljavala da definiše kako se oseća. Usledilo je 7 meseci rehabilitacije.

Džesika želi da ljudi znaju kako je biti paralizovan kako bi mogli malo više da cene ono što imaju i da budu na tome zahvalni.

- Takođe želim da pokažem ljudima kako živim svoj život, kakav mi je život kao korisniku invalidskih kolica i da posvetim svoj kanal edukaciji, gde me ljudi mogu upoznati na mnogo ličnijem nivou - rekla je ona.

Mnogi ljudi diskriminišu paraplegičare/ljude u kolicama, a ovako nešto bi im dalo mali utisak o tome kako to izgleda. Što se tiče ljudi sa kojima je doživela saobraćajnu nesreću, Džesika kaže da niko od njih nije otišao u zatvor niti je na bilo koji način kažnjen. Pošto na licu mesta nisu korišćeni alkotesteri, bila je njena reč protiv njihove, što nije bilo dovoljno ni za istragu, a kamoli kaznu.

(Kurir.rs/Ona)

Bonus video:

