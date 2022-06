DVE GODINE NAKON SMRTI MUŽA NA SVET DONELA NJEGOVO DETE! Neverovatna priča jedne majke oduševila SVET: Evo ko joj je POMOGAO!

Engleskinja Loren Mekgregor je izgubila muža Krisa u julu 2020. nakon što mu je dijagnostikovan terminalni tumor na mozgu. Par je oduvek planirao da ima dete zajedno, ali se sudbina okrutno poigrala sa njima.

Međutim, skoro dve godine nakon Krisove smrti, Loren je rodila bebu svog pokojnog muža. Udovica iz Liverpula uspela je da zatrudni koristeći spermu koju je Kris zamrznuo, znajući da neće dočekati da vidi svoje dete. Loren je čekala je devet meseci nakon što je on umro pre nego što je započela proces vantelesne oplodnje, piše Liverpul Eho. Onda se 17. maja ove godine, carskim rezim, rodio mali Seb.

- Nisam imala osećaj da moram da upoznam Seba sa fotografijom njegovog oca, jednostavno mi se činilo da se već poznaju. Samo mi je dao delić sebe gde god da je sada - rekla je Loren.

Novopočena majka dodaje da mališan svakim danom sve više liči na svog tatu.

- Kada se rodio, imao je gustu kosu, sa savršenom linijom kose u obliku slova M, baš kao Kris, zbog koje smo ga svi zadirkivali. Njegove usne su se popunile, baš kao kod Krisa, dok su moje usne prilično tanke - kazala je ona medijima.

Loren je u pomoć priskočio Krisov 18-godišnji sin Vejd iz prethodne veze, koji se izuzetno vezao za polubrata. Ona kaže da mladić vodi Seba kod lekara kad god zatreba i redovno se brine o njemu.

- Mislim da nema mnogo tinejdžera kojima bi to uopšte palo na pamet, ali to je bilo nešto što je zaista želeo da uradi za svog oca. To je zaista divna slika i lepa uspomena. Vejd mi je rekao da se oseća kao da sada ima deo svog oca sa sobom, ali morala sam da ga podsetim da već ima deo svog oca u sebi - rekla je Loren.

