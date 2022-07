POBOŽNA, VOLI OŽENJENE, A SAD ZATRUDNELA SA BIVŠIM UČENIKOM: Ako u budućnosti bude spreman, dobrodošao je da upozna svoju bebu...

Nastavnica istorije Ejmi Kaps (33) veliku je popularnost doživela onog trenutka kada je otkrila da izlazi samo sa oženjenim muškarcima.

Tada je odlučila da razotkrije muškarce koji varaju, pa je tako podelila rečenice koji oni najčešće izgovaraju dok su sa drugom ženom.

Da oženjeni nisu jedina njena ciljna grupa dokazuje ova vest - Ejmi je otkrila da je trudna sa svojim bivšim učenikom.

Ejmi Kaps pokazala trudnički stomak foto: Printscreen YouTube Turning point

Kako je rekla, sve se dogodilo zbog odnosa na jednu noć pod dejstvom alkohola. Beba, kaže, stiže na jesen.

- Ludo je što ću imati bebu sa bivšim učenikom, ali isto se može dogoditi u bilo kojoj profesiji. Možda ću dobiti mnogo mržnje ako ovo podelim sa svetom, ali ja sam dobra osoba i biću odlična majka ovom detetu - rekla je ona, ističući da nije shvatila da ima seksualni odnos sa svojim učenikom.

Inače, Ejmi je napustila posao prosvetnog radnika onda kada se saznalo da ima profil na OnlyFans platformi, gde objavljuje provokativne fotografije.

Učenika, sa kojim će imati dete, upoznala je 2016. godine, kada je on imao 16 godina. On sada ima 22, na fakultetu je, ali njoj to ne smeta.

Ejmi je objasnila da je krajem prošle godine izašla sa prijateljima u klub, gde je primetila da je mlađi muškarac sve vreme gleda.

Kako tvrdi, nije shvatila da je reč o njenom bivšem učeniku. Otišli su zajedno kući, proveli noć, a kada joj se ujutru obratio sa "gospođice Kaps", znala je o kome se radi.

foto: Printscreen Instagram

- Bila sam šokirana. Da budem jasna - nisam imala pojma da je on moj bivši učenik i da sam znala, ne bih otišla kući s njim - rekla je, a nekoliko nedelja kasnije, saznala je da je trudna.

- Kada je test za trudnoću pokazao da je pozitivan, bila sam u šoku. Ja sam pobožna katolkinja, tako da abortus nije opcija za mene, iako podržavam pravo drugih žena da rade šta žele sa svojim telima - rekla je Ejmi i istakla da se mladić uplašio kada je saznao.

- Rekla sam mu da ne mora da brine jer sam finansijski stabilna i ne želim vezu sa njim. Sama ću se brinuti o bebi i oboje smo bili zadovoljni što će svako da ide svojim putem. Njegova porodica nema pojma, bili bi razočarani. Ako u budućnosti bude spreman, dobrodošao je da upozna svoju bebu. Pred njim je mnogo dobrih godina u kojima treba da uživa. I ja sam uživala u 20-im - objasnila je ona.

(Kurir.rs/ Bh-index)