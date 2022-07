UPOZNAO DEVOJKU SVOG SINA, PA SHVATIO DA JE VEĆ SPAVAO DA NJOM! Izbezumljen traži pomoć na netu: Mislim da je njeno dete i MOJE!

Kada dovedemo partnera da upozna naše roditelje obično su svi nervozni zbog želje da ostave što bolji utisak. Ipak, jedan momak imao je mnogo gori razlog za nervozu, a da to nije ni znao.

Naime on je doveo devojku da upozna njegovog oca, a kako se ispostavilo i on je bio sa njom. Ako to nije bilo dovoljno, otac je saznao i da je žena dobila dete koje je, prema njegovim proračunima, moglo da bude začeto dok su njih dvoje bili zajedno.

Neimenovani 45-godišnjak napisao je na forumu True Off My Chest Reddit da će svom 28-godišnjem sinu reći da bi sin njegove devojke mogao biti njegov sin, prenosi Mirror.

- Danas ću reći svom sinu da bi dete njegove nove devojke moglo da bude i moje. Nije bilo prevare, nikada to ne bih uradio svom rođenom sinu. On je viđa tek oko četiri meseca, a ona i ja smo izlazili dve godine ranije.To je gotovo i izgubili smo kontakt. Ima sina od godinu i po koji je vrlo verovatno moje dete. Moj sin je rekao da mu je otac nepoznat, ali mi nije dao nikakve detalje osim da ona odgaja dete sama. Sve sam povezao i ne možete ni da zamislite koliko je bio nezgodan naš ponovni susret... - napisao je on u objavi i dodao:

- Srećom, ostali članovi porodice su bili u blizini, ali ona je bila uznemirena kao i ja. Ovo se ne može čuvati u tajnosti i ako je u pitanju moje dete, moram da znam. Koliko god da me boli što ovaj teret stavljam na svog sina, treba da zna. Dolazi kasnije da razgovaramo. Mnogo sam nervozan, stvarno ne znam ni odakle da počnem da mu objašnjavam ovako nešto...

Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su šokirani njegovim priznanjem i brzo su u komentarima izneli svoje mišljenje.

„Čoveče, nisam mislio da će se ova priča ovako završiti. Srećno sa objavljivanjem vesti. Nadamo se da će sve ispasti kako ti želiš“, prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Srećno.. Kakav je to izbor partnera gde živiš? Koliko je verovatno da će on završiti sa njom godinu i nešto kasnije!"

Zbunjeni tata je kasnije ažurirao svoju objavu nakon što je sve priznao svom sinu; rekao je da razgovor nije bio lak i da je njegov sin bio "veoma zbunjen i uznemiren"

- Očekivao sam da će vikati na mene, ali šok je bio prevelik i bio je veoma ozbiljan. Uverio sam se da zna da ću razumeti da je ovo bilo previše za njega, pa bih pokušao da uradim šta god mu je trebalo od mene. Samo mu treba malo prostora sada - objasnio je čovek i dodao:

- To neće biti nešto preko čega će lako da pređe. Što se tiče očinstva, još uvek ne znamo ništa o tome. Komunicirao sam sa njom da nađemo mesto gde možemo da uradimo DNK test pa ćemo to uraditi ovako. nedelju. Ne mogu više da čekam, izludeće me...

