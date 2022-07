JEDNOJAJČANE BLIZNAKINJE RODILE ĆERKE NA SVOJ ROĐENDAN: Da stvar bude još čudnija, shvatile su jedan JEZIV DETALJ koji sve MENJA!

Neobičaan splet okolnosti se svakodnevno dešava samo u drugačijimoblicima kojih često nismo svesni. Na svu sreću, ovaj je put reč o jednom predivnom događaju koji je uključivao dve sestre blizanke.

Zamislite ovo – sestre blizanke, ujedno obe trudne i obe su se porodile na svoj rođendan. I obe su rodile ćerke.

Sestre blizanke su ostale trudne u isto vreme i porodile se na isti dan. Još je zanimljivije da su rodile devojčice i to na svoj rođendan u razmaku od samo 90 minuta, piše Dejli mejl, a prenosi Blic.

foto: Printskrin / Youtube/ Dejli Mejl

Tog 29. oktobra, sestre Amber i Autumn su napunile 33 godine. Svaka je bila u svojoj sobi u bolnici, ali su bile u sobama jedna pokraj druge. Nakon što se prva sestra porodila, sat i po kasnije, porodila se i druga.

- Autumn se porodila te smo čuli plač bebe. Moj suprug je pokucao na deo njihovog zida kako bi im čestitao. Devedeset minuta kasnije sam se i ja porodila te smo primili istu poruku - rekla je Amber.

foto: Printskrin / Youtube/ Dejli Mejl

Amber i njen suprug Džim dobili su devojčicu Blejkli. Autumn i njin suprug Skot dobili su devojčicu Čarlston.

Sestre nisu planirale da zatrudne u isto vreme, ali im je ta vest došla kao blagoslov. Nakon prvog deteta, Autumn se borila s neplodnošću. Ipak, ove su sestre ipak dobile priliku da podele vrlo intiman događaj i to na njihove rođendane.

- Bilo je tu mnogo čekanja i bolnih trenutaka. Sada vidim širu sliku i znam da je Bog imao veći plan - rekla je Autumn.

Njena vera u Boga joj je donela neopisiv trenutak koji će sigurno jednog dana podeliti sa svojom ćerkom i nećakom.

foto: Printskrin / Youtube/ Dejli Mejl

Da stvar bude još čudnija

Kada su saznale da će dobiti svoje devojčice na isti datum, a još na svoj rođendan to je već bilo "previše" slučajnosti, gotovo magučno, ali one su bile navikute na taj osećaj, a evo i zašto. Amber i Autumn imaju starije sinove koji su takođe rođeni u istoj godini. Razlika je par meseci, ali tada su verovale da je to blagoslov, sve dok im Bog nije poslao male princezice!

foto: Printskrin / Youtube/ Dejli Mejl

(Kurir.rs / Blic.rs)

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 13.7.2022.