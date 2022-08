UHVATIO SAM ŽENU U KLINČU S POSLOVNIM PARTNEROM! Scena ga naterala na POVRAĆANJE: Bio mi je kao brat, mojoj deci kao stric!

Neimenovani muškarac, koji je za "The Sun" otkrio svoju priču, živi u Velikoj Britaniji, ima 38 godina, suprugu koja ima 39 i dvoje dece, te je uvek smatrao da ima savršen život.

Njegov poslovni partner, takođe je i njegov dobar prijatelj iz detinjstva, ima 37 godina i vidi ga kao brata. Ipak, on ga je najstrašnije izdao.

- Supruga je vodila knjigovodstvo i pomagala u administraciji. Ponekad bi bila sama u kancelariji sa mojim poslovnim partnerom. Verovao sam im. Bio mi je kao brat, mojoj deci kao stric - priča čovek.

Jednog popodneva, klijent sa kojim je trebalo da ima sastanak je otkazao u poslednjem trenutku, te je odlučio da se vrati u kancelariju jer je morao da završi nekoliko stvari. Znao je da će njegova žena i poslovni partner biti tamo. Kada se vratio, čuo je čudne zvukove, poput stenjanja.

- Dočekao me je najgori prizor koji se može zamisliti. Moja žena i partner imaju seks. On je sedeo u svojoj kancelarijskoj stolici, sa pantalonama oko članaka, a ona je imala zakopčanu suknju oko struka... - prisetio se on.

- Bio sam toliko šokiran da sam odmah otrčao u kupatilo da povratim. Kada sam izašao, moja žena je plakala, a partner je otišao. Rekla je da je to bio trenutak ludila i da se to više nikada neće ponoviti - kaže skrhani muškarac, koji od tada ne može da ide kući i ostao je kod sestre.

- Supruga i poslovni partner me stalno zovu, ali nisam spreman za razgovor. Ne znam kako da ostanem u braku ili da ponovo radim ni sa jednim od njih. Svo poverenje je nestalo i moj život je u komadima. Ne znam kako ću se ikada oporaviti od toga - dodao je on.

