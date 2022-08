ŽENA OBJAVILA OGLAS ZA PRODAJU HALJINE, PA JE STAVILI NA STUB SRAMA! Svi kažu da je LUDA: Haos nastao kad su videli GDE je nosila!

Nije neuobičajno da ljudi pokušavaju da prodaju odeću ili druge stvari koje im više nisu potrebne preko interneta. Čini se da su do sada mnogi navikli na to, ali to ne znači da u takvim objavama neće biti negativnih komentara. Jedna žena je tako odlučila da na oglas stavi haljinu koju je odlučila da proda, ali ono što nije očekivala su kritike kojih je dobila mnogo...

Na fotografijama koje je objavila vidimo ženu u dugoj, beloj haljini od čipke, a ona je u tekstu napisala da ju je nosila na svadbi svog sina, da je toaleta u dobrom stanju i da je nošena samo nekoliko sati. Ubrzo nakon što se objava pojavila, krenuli su i napadi na ovu ženu.

"Jadna mlada", "Kada sam videla ovu fotografiju, pomislila sam – u čemu je problem, predivna je venčanica. A onda sam u opisu videla da ste je nosili na venčanju svog sina. Užasno je neprikladno to što ste uradili", "Nikada ne bih pokušala da zasenim mladu ili čak da nosim bilo šta što imalo liči na venčanicu", "To je sjajna prilika da kupiš balsku haljinu ili nešto što možeš bolje da iskoristiš, luda ženo", "Generalno mislim da ljudi preteruju s čitavom tom pričom o odeći na tuđem venčanju, ali ovo je prava venčanica. Ima šlep, fascinator, sve", "Izbacila bih svekrvu sa venčanja da se pojavi u ovome" pisali su joj.

- Inače mi je smešno to što ljudima smeta da gošće na venčanju nose bele ili haljine svetlih boja, ali ovo je bukvalno venčanica - poručila joj je jedna žena.

