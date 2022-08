STAVITE PRST U GAĆICE I URADITE OVO! Svet ŠOKIRAN potencijalno OPASNIM trendom zavođenja: Ovo je najluđi TRIK za muvanje ikada?

Tiktokerka Mendi Li iz SAD otišla je korak dalje kada je u pitanju osvajanje muškaraca. Ona je šokirala pratioce na ovoj mreži kada je podelila savet kako da slobodne žene privuku muškarce uz pomoć ni manje ni više nego vaginalnog sekreta!

Ona savetuje žene da tečnost iz vagine staviljaju na erogene zone, u predelu vrata, iza ušiju, umesto parfema, a ovaj trend je dobio neobičan naziv - vebing.

foto: Profimedia

Mendi Li tvrdi da se na ovaj način povećavaju šanse za privlačenje muškaraca jer ženski sekret poseduje prirodni ljudski miris, odnosno feromone koji utiču na buđenje seksulane želje. Inače, popularan naziv za njih jeste "miris ljubavi".

Originalni snimak ove devojke pregledalo je preko milion i po ljudi za kratko vreme, ali je on u međuvremenu obrisan. Ipak, brojni drugi korisnici TikTok mreže su počeli da upražnjavaju novu metodu zavođenja i dele svoje snimke.

Doktori su, međutim, napomenuli da je ovaj trend itekako opasan jer može da izazove ogromne probleme kod žena i ozbiljne posledice, kao što su vaginalne infekcije.

Doktor Paraskevi Dimitriadi, ginekolog iz Londona, rekao je bi to moglo takođe da potencijalno izazove probleme sa plodnošću.

Bakterije na ženskim prstima mogu da dovedu do inflamatorne bolesti karlice, gde se bakterije šire do grlića materice i dalje, rekao je on. Takođe, ovo može da izazove i oštećenja u jajovodima, što otežava oplođenim jajnim ćelijama da dođu do materice.

(Kurir.rs/Dailymail)