UPOZNAO SAM JE KAD SAM IMAO 19, A ONA JE BILA BEBA! Ljubav ovog para ne prestaje da ŠOKIRA svet: Nedavno se VENČALI i čekaju BEBU!

Bogati Ričard Tomkinson (48) nedavno je shvatio da je odrastao u istom komšiluku kao i njegova 29-godišnja partnerka Ivi, nakon što je razgovarao sa Ivinom mamom Sarom Oven (53).

Rič i Ivi iz Staforda venčali su se u julu, a bebu očekuju u januaru.

foto: Printscreen

- Bilo je malo čudno kada sam shvatio da sam Evi upoznao kada je bila beba, ali tada nisam ni slutio da ćemo ovako završiti. Sad se smejemo tome. Za nas su godine samo broj i ne možete da odlučite u koga ćete se zaljubiti - rekao je Rič, koji radi kao geometar.

- Već mešaju mene i Ivinog tatu, ali većina ljudi može da vidi kako se dobro slažemo kao par. Uopšte nam ne smeta razlika od 19 godina.

foto: Printscreen

- Dan venčanja sa Ivi bio je najbolji dan u mom životu i veoma sam uzbuđen što imam dete sa njom - dodao je on.

Dok neki smatraju da im je razlika u godinama i dalje prevelika, oni vode računa o tome. Od prvog trenutka kada su se upoznali, među njima se rodila ljubav.

foto: Printscreen

- Bilo je malo čudno kada smo shvatili da me je Rič upoznao kada sam bila beba. On je tako zabavan i ima najveće srce. Kad smo zajedno, ne možeš reći da je toliko stariji od mene, odaje nas samo njegova seda brada. On će biti najbolji tata - rekla je Ivi.

Par se upoznao u baru u kojem je Ivi radila. Venčali su se u julu 2022, tri godine nakon veridbi jer je venčanje odloženo zbog ograničenja zvogCovida, prenosi Dejli star.

foto: Printscreen

- Naša porodica i prijatelji vide koliko smo srećni. U početku, mislim da niko nije očekivao da će to potrajati, pa ni mi, ali sada smo srećni u braku i čekamo dete - rekao je Rič.

- Moji roditelji su uvek podržavali Riča jer vide koliko me čini srećnom - zaključila je Evi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:23 Saša Matić stigao venčanje Đanijevog sina