PAR IZ SNOVA ILI PRIČA IZ KOŠMARA? On ima 2 PONOSA, ona 2 polna organa, a oboje imali po TRI NOGE: Našli su način da vode ljubav!

Huan Baptista dos Santos, rođen 1843. u Portugalu, bio je jedan od retkih primeraka muškaraca koji imaju tri noge, međutim, on nije poznat samo po tome, već i po tome što je bio obdaren i dodatnom zmijom u pantalonama.

I iako je se čini da je nemoguće da je našao partnerku koja bi bila njegova srodna duša, u 1800-im još jedna osoba postala je ozloglašena po svojim atipičnim polnim organima.

Njeno ime je bilo Blanš Dima, u Parizu poznata i kao "Kurtizana sa tri noge". I sama Duma je rođena sa tri noge i dve vagine, što je učinilo da njih dvoje postanu par iz snova.

Ukratko, spojio se fizički kompatibilan par, čiju logistiku sigurni smo da možete sami shvatiti. To je tako prelepa romantična priča, iznenađeni smo što i dalje nije snimljen film o njima.

Zanimljivo, više od 150 godina kasnije, ova ljubavna priča o obilju organa možda će se ponoviti!

Jednog Božića, anonimni Amerikanac u srednjim dvadesetim, poznat kao "Difalični frajer", objavio je memoare koji otkrivaju detalje o svom iskustvu života sa dva penisa. Iako su ga roditelji uveravali da ga njegov dodatni dodatak čini posebnim i jedinstvenim, razumljivo je da je imao poteškoća da se uklopi mešu društvo u školi.

Na kraju krajeva, dvocevni mlaz mokraće nije najčešći prizor na pisoaru. Rekao je:

- U početku nisam želeo da ljudi u školi znaju jer nisam želeo da povredim ničija osećanja. Nisam želeo da drugi momci budu ljubomorni ili da se osećaju loše što nemaju dva "ponosa". Nikada nisam mislio da bi me mogli mrzeti jer sam imao dva ili bi mogli pomisliti da sam čudan.

Od tada, međutim, on tvrdi da je spavao preko 1000 seksualnih partnera i kaže da je njegova dvostruka muškost češće izvor fascinacije i privlačnosti nego bilo kakav dogovor koji prekida odlaganje.

Njegov blagoslov od rođenja pokazao se oslobađajućim za njega jer je naučio da prihvati svoju različitost i slavi fizičku raznolikost umesto da je kritikuje:

- Želeo sam da radim šta god sam hteo sa kim god sam hteo da radim – ko god bi to uradio sa mnom. To je bilo moje samopouzdanje, to sam ja i to prihvatam i da koristim ih.

U slučaju da se pitate o logističkim specifičnostima, on je rekao da može da koristi u isto vreme oba za mokrenje, ali mogu samostalno da "dožive" erekciju. Takođe, ima favorita (onog pravog).

U zadivljujućem obrtu slučajnosti, naš savremeni Huan Baptista dos Santos bi mogao da upozna svog ekvivalenta Blanš Duma... osim što je francuska kurtizana iz 19. veka, ova žena je Jutjub zvezda.

Ranije je manekenka Kasandra Bankson otkrila je svoje atipično seksualno stanje: uterus didelphis. Ako niste pogodili, to znači da ona ima dve funkcionalne vagine, kao i dve materice.

U intervjuu za Barcroft medije, Bankson je rekla:

- Deluje je kao nos, ako možete da ga zamislite naopačke. Sve izgleda isto tako da nikada nisam primetila razliku, ali iznutra većina vagina ima ovaj otvor i onda je sve jedna velika šupljina. Za mene postoji ovaj rascep tačno po sredini, baš kao septum u nosu.

Ostaje da se vidi da li će se istorija zaista ponoviti. Bez obzira na to, ovakve priče nas podsećaju koliko god da mislimo da smo različiti od svih ostalih, koliko god da se osećate izolovano i 'nenormalno', uvek postoji neko koji prolazi kroz potpuno istu stvar. Samo ih treba potražiti, piše IntimacyClinic.

