P*RNOGRAFIJA JE SPOJILA TATU I MENE! Ceo svet gleda njene GOLE FOTKE, a otac joj pomaže: Rekla sam mu da se NE DROGIRAM!

Kimi Grejndžer je počela da radi kao striptizeta, ali se ubrzo okrenula pornografiji u svojim ranim dvadesetim i sada je jedna od vodećih zvezda industrije za odrasle.

Ona je priznala da je njen rad u početku „devastirao” njenog tatu, ali je on sada veoma ponosan na nju i srećan što je finansijski stabilna. Uspešna porno zvezda priznala je da je njen otac, sada i njen menadžer, u početku bio zgrožen njenom kontroverznom karijerom.

foto: Printscreen

Kimini prvi angažmani u seks industriji u početku su negativno uticali na njen odnos sa članovima porodice. Međutim, njen "potreseni" otac je na kraju podržao njen izbor karijere, prenosi Dejli star. I otkrila je da je sada bliža nego ikada sa ocem, koji joj je čak postao i menadžer.

Kimi se pojavila u podcastu "Holly Rendal Unfiltered", gde je pričala o tome kako je njen tata u početku bio „uznemiren“ i nije mogao da se pomiri sa njenim eksplicitnim radom.

- Moj tata, kada je saznao, bilo je traumatično. Osećao se poniženo, želeo je da umre. Pomislio je, "šta sam dođavola pogrešio kao otac?" - ispričala je ona i dodala:

- Nijedan tata ne želi to za svoju decu. To mu je smetalo i dala sam mu prostor koji mu je bio potreban. Nekoliko meseci nakon što je saznao, kontaktirala sam ga.

foto: Printscreen

Ali Kimi je otkrila da je sada prigrlio njenu karijeru i čak je "ponosan" što je "srećna" i "stabilna":

- Ne želim da ikada pomisli da sam ušla u ovo da bih ga povredila... Ušla sam u ovo jer sam htela, zaista iskreno osećam da je to prava stvar za mene, volim, volim, volim ovaj posao. Bilo je kao da je pornografija spojila tatu i mene. Tata i ja nikada nismo bili bliski, uvek sam bila fokusiran na mamu. Moja mama je bila alkoholičarka i samo je otišla, bilo joj je dosta života.

foto: Printscreen

Ona je nastavila:

- Jasno sam mu stavila do znanja da sam sigurna i srećna i da se ne drogiram. Sada je on moj menadžer; on upravlja svim mojim finansijama i vodi moje knjigovodstvo i mi smo kao tim.

