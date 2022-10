VELIKA MUKA! Dokumentarac okupio obdarene sirotane i uopšte im nije lako: To je HENDIKEP, neki su unovčili, drugima je glavobolja

Jedan muškarac s penisom od 29 cm požalio se da ga žene žele samo zbog jedne stvari a i tada brzo odustanu, dok drugi imaju velikih problema i na poslu.

Muškarac s ogromnom alatkom otkrio je kako mu je to uzrokovalo više problema nego što većina ljudi misli. Met je progovorio o svojim problemima u dokumentarcu Kanala 4 "My Massive C**k", gde je rekao da veličina i nije tako dobra kao što se misli.

Ovaj 39-godišnjak, koji ima penis od 29 centimetara kada je u potpunoj erekciji, rekao je da nije mogao da održi ozbiljnu vezu zbog svog velikog penisa. "Biti obdaren privlači pažnju, ali ne i ljubav", objasnio je.

"Ako išta, to je više hendikep jer to nije nešto što možete samo tako reći. Ako to govorite, malo ste ljigavi, a ako to ne iznesete, to donosi komplikacije."

Rekao je da ga većina ljudi želi samo za zabavu za jednu noć samo da vide kako je imati odnose se sa nečim tako velikim. "Svaka pažnja koju dobijem je zbog moje veličine, a osim ako nije od prave osobe, obično me ne zanima", rekao je.

Kad je reč o kratkim seksualnim susretima, kaže da mu je teško da nosi kondome oko ogromnog penisa jer su mu često premali. Takođe se žalio da mu se vrti kad pokuša da koristi ovu vrstu zaštite. Met veruje da su njegovi problemi postali toliko ozbiljni da bi rado otišao pod nož i odlučio se za nešto prosečnije.

"Uvek sam se pitao bi li bila dobra ideja da ga smanjim", rekao je. "Ne vidim zašto ne bih razmislio o gubitku 10-ak centimera i bio bih dobro."

Tokom dokumentarca Kanala 4, Met se sastao sa lekarom kako bi video koje su mu mogućnosti, a doktor mu je rekao da čak i gubitak jednog centimetra može 'da promeni život'. Na kraju je odlučio da odustane od operacije smanjenja jer se brinuo koliko će zahvat biti težak.

Neki su alatku dobro unovčili, a nekima zadaje samo glavobolje

U dokumentarcu "Moja ogromna k**a" požalili su se i drugi tipovi koji imaju velike penise i kakva su njihova iskustva tokom godina. Neki su svoju alatku dobro unovčili, no nekima zadaje samo glavobolje.

Jedan muškarac po imenu Džo, koji ima penis od 25 centimetra rekao je da jednom nije dobio posao jer su ispitivači mislili da je imao erekciju tokom sastanka. Rekao je da mora da nosi 'posebno' donje rublje kako bi sve bilo na mestu. " Mere su pogrešne. Deblji je od moje podlaktice", rekao je. "Mogu lako da uhvatim ruku oko lakta, ali ne mogu oko svog ku*a."

