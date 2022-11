SALONI LEPOTE NEĆE VIŠE DA MU UBRIZGAVAJU FILERE, PA TO RADI SAM: Zna da usne mogu da mu PUKNU, al ne može da se odupre ZAVISNOSTI

Alan Džekson (27) je kuvar iz Velike Brtitanije, koji od svoje20. godine ubrizgava filere u ustam procenjuje da samo u njima ima oko 30 ml filera.

Nakon što je postao zavisnik od popularnih kozmetičkih tretmana, samo nekoliko kozmetičkih salona pristalo je da mu stavi filere, a čak i tada tražili su mu da potpiše dokument kojim se odriče bilo kakvog prava na tužbu ukoliko nešto pođe po zlu, odnosno ukoliko mu puknu usne.

foto: Printscreen

Iz tog razloga, Alan je preuzeo stvari u svoje ruke i potrošio 13.150 evra na kurs kako bi naučio kako da sam ubrizgava filere.

- Svestan sam da je to zavisnost, ali nakon stavljanja filera osećam se mnogo bolje u svojoj koži - rekao je on jednom prilikom.

S obzirom na to da nove količine filera ubrizgava na svakih šest nedelja, to je dovelo do deformacije lica, ali i kože koja više nije elastična kao pre.

- Postoji rizik da vam usne popucaju, a obrazima rastežete kožu. Ako pustim da se fileri razgrade, sigurno ću morati da idem na zatezanje kože lica, jer su se obrazi totalno rastegli - objašnjava Alan i dodaje:

- Kad tražim salon koji će mi staviti nove filere u usne, obično to niko ne želi da radi, ali onda kažem da sam spreman da potpišem sve potrebne dokumente u kojima izjavljujem da ih u slučaju pucanja usana neću tužiti.

foto: Printscreen

- Sad mogu sam da ubrizgavam filere svakih šest nedelja ili kad god poželim - rekao je kuvar za britanski "Sun" i otkrio da bi voleo da ima još neke korekcije. Naime pored toga što bi voleo da izbeli zube, Alan bi voleo sebi da priušti i brazilsko podizanje zadnjice.

(Kurir.rs)

Bonus video:

23:03 MEGA INTERVJU IVE GRGURIĆ ZA ESPRESO: Seks AFEREA, otkaz na televijizi, PLASTIČNE OPERACIJE