MOTAJ KABLOVE, GASI INTERNET Mladoženja došao na venčanje u sanduku i ŠOKIRAO zvanice: Snimak postao viralan, a onda se ON oglasio

Internet je čudno mesto sa čudnim ljudima. Neki traže bilo kakav uspeh, neki da postanu influenseri, a neki bi da pomognu.

Svakako tu se skuplja plejada zanimljivih likova, a što se društvenih mreža tiče, može se reći da tu prednjači TikTok koji je za kratko vreme postao "in" među mladima. Neki kažu da je pandemija "kriva" za eksploziju TikToka, ali tim problemom će se pozabaviti sociolozi i ostali.

Ljudi tamo plešu, kuvaju, daju savete i sve u nadi da će postati popularni, a ona čuvena izjava Endija Vorhola da će u budućnosti svako doživeti 15 minuta slave se obistunjuje, ali zbog previše sadražaja, to vremeviše nije 15 minuta već bi moglo da se kaže da je približno 5.

Elem, svetom je zavladao trend da se rođendani slave kao sahrane, a nekada gotička venčanja su donekle postala mejnstrim, a jedan par iz Kentakija je uspeo da standardnu svadbu pretvori u feštu.

Naime, na TikToku se pojavio snimak sa venčanja u Kentakiju gde je jedan od mladoženja imao teatralni upad: doneli su ga u mrtvačkom kovčegu koji su odneli sve do improvizovanog oltara će će se venčati sa svojim partnerom.

"Kaži mi da si dramtičan, a da mi ne kažeš da si dramatičan" stoji u opisu viralnog videa koji trenutno ima preko 8.300.000 pregleda, ali mnogo komentara, što pozitivnih, ali je bilo više negativnih.

"Pakao", "Ovo je za hitan razvod", "Bože me sačuvaj, katastrofa", "Ne znam kome ovo može da bude zanimljivo ili lepo", "Jeste li vi bolesni?!", "Moja žena i ja bismo bili razvedeni pre nego što bi uopšte stigli da kažemo da uzimamo jedno drugo", "Razvod kao vrata!", "Hoće da kaže da mu je život gotov?!", "Kaži mi da nećeš da se ženiš, a da mi ne kažeš da nećeš da se ženiš", "Prokletstvo koje samo čeka da se desi", pisali su brojni korisnici TikToka.

Kada je vrag odneo šalu, oglasio mladoženja iz sanduka.

- Ako već želite da znate celu priču o sanduku, evo je. Hteo sam da "sahranim" starog sebe jer nisam bio dobra osoba u prošlosti. Totalno smo gej, nema razloga da se hvali, bio sam u sanduku, pravio selfije, kulirao... - a u priču se ubacio njegov muž.

- Nisam imao pojma šta će uraditi - rekao je.

- Da, nije imao pojma i uopšte nije bio srećan zbog toga... Mnogi su se zabrinuli zbog broja zvanica na venčanju, ali pozvali smo njih 50, 48 ih je došlo, to je bila veoma mala ceremonija, privatna. Bili smo na mnogo venčanja i želeli smo nešto drugačije da uradimo na našem. Baš me briga šta ko misli o meni, živim život do kraja... - završio je momak.

Pitao je nekoliko puta svog partnera Džejda Vejna ima li šta da doda, ali on je uporno odbijao da bilo šta kaže jer nije imao komentar.

Bilo kako bilo, ovaj viralni momenat je ostao zabeležen u vrletima Interneta.

