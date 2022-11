DEVOJKA KOJA SE UDALA ZA KRPENU LUTKU PROŽIVLJAVA PAKAO: Tvrdi da mu je rodila dete i da je VARA, a ovako ga je uhvatila U PREVARI

Brazilka Meirivone Roča Moraes, dama koja se 18. decembra 2021. udala za lutka Marsela ispred 250 zvanica, tvrdi da proživljava najteže bračne trenutke otkako je izgovorila sudbonosno da jer je saznala da joj je dragi bio neveran.

Roča i Marselo su u međuvremenu dobili i bebu, malog Marselinja. Meirivonina uobrazilja je otišla toliko daleko da sada tvrdi da je njihovu vezu potresla preljuba, te da zbog toga sada njih dvoje spavaju u odvojenim sobama.

"Za preljubu sam saznala preko prijateljice koja mi je rekla da je videla Marsela kako ulazi u motel s drugom ženom. I to pazite kada, dok sam tri noći boravila u bolnici s našim sinom zbog zaraze virusom", rekla je ona.

"Prvo sam mislila da prijateljica laže, ali zatim sam pretražila Marselov mobilni i uverila se da me zaista vara. Isprva je sve poricao, govorio mi da me silno voli, a zatim je kroz suze zatražio od mene da mu oprostim. Bila je to ružna svađa koja je silno uplašila našeg sina", kazala je potresena Meirivone i nastavila:

"Isprva sam htela da ga izbacim iz kuće, ali sam odustala od te ideje budući da bi našem detetu otac u ovoj fazi odrastanja jako nedostajao. Da, presudila je i ljubav koju još uvek osećam prema Marselu, ali ako to učini još samo jedanput, više neće biti povratka", rekla je.

Meirivone je Marsela "upoznala" zahvaljujući svojoj majci. Naime, njena majka je upravo i bila ta koja je osmislila i napravila "krpenog Romea" nakon što joj se Meirivone požalila kako ne može da pronađe partnera za ples.

Devojka je kasnije tvrdila kako se zaljubila na prvi pogled i da je Marselo njen život učinio smislenim.

(Kurir.rs/ Net.hr)

