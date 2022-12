BAKA (83) PROGOVORILA O NAJBOLJEM S*KSU SA MLADIM PASTUVOM (37): Ume da zaboli i mogu da završim u Hitnoj, ali to smo OVAKO rešili

Baka i penzionerka Ajris Džouns (83) već tri godine uživa u strastvenom ljubavnom životu sa svojim mnogo mlađim dečkom Muhamedom Ahmedom Ibrihamom (37), prenosi britanski Miror.

foto: Printscreen/Youtube/ Fabulous Magazine

Baka, koja je postala slavna nakon što je opisala svoj neobičan seksualni život u emisiji "This Morning" na britanskom ITV-u, otkrila je da i dalje ima najbolji seks u životu sa svojim ljubavnikom, 46 godina mlađim od nje. Iris tvrdi da je posle tri godine njihova veza i dalje veoma vruća.

Pre godinu dana šokirala je sve kada je u emisiji "This Morning" otkrila da joj je omiljena poza u seksu doggy-kučeća, odnosno "od pozadi". Voditelje Filipa Šofilda i Holi Viloubi ostavila je bez teksta kada im je rekla:

- Moja koža je veoma tanka. Muhamed mora da bude oprezan kada me zgrabi. Cepa mi kožu, a koža na mojim nogama je veoma, veoma tanka. Kada je u pitanju vođenje ljubavi, to može da bude bolno. Mogla sam da završim u hitnoj sa ogrebotinama na koži, ali mi smo taj problem rešili jer to ponekad radimo kao psi.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Gledaoci su verovatno pocrveneli u licu kada je Ajris rekla da je njihov prvi seks bio "veoma grub".

- Niko me nije takao 35 godina i ponovo sam se osećala kao devica. Iskoristili smo celu tubu lubrikanta - istakla je ona.

Iris je upoznala Muhameda na Fejsbuku 2019. U razgovoru za časopis "Closer" tri godine kasnije, rekla je:

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Nisam očekivala da ću imati najbolji seks u svom životu sa 83 godine, ali se svakako ne žalim. Muhamed me održava mladom - posebno ispod čaršava.

Ajrisina porodica je iznenađena što je njena veza sa 47 godina mlađim muškarcem i dalje jaka, pošto su je prethodno upozorili da bi on mogao da bude sa njom zbog njenog novca, ali baka insistira da Muhamed ne želi njen novac niti traži pasoš za Britaniju.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:07 OVA BAKA IMA SRCE VELIKO KAO CELA SRBIJA! NATERAĆE VAM SUZE NA OČI Prosi u Knez Mihailovoj za bolesnog sina