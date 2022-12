PRETVORIO SE U CRNOG VANZEMALJCA, NEMA NOS I PRSTE, HOĆE DA MU ODSEKU ZDRAVU NOGU: Kuka kako ne može da nađe posao, a jedva PRIČA

Entoni Lofredo (33) je zavisnik od modifikacije tela koji se transformisao u "crnog vanzemaljaca", ali sada se bori da nađe posao kao rezultat, za šta krivi "negativnost".

Zavisnik od tetovaža koji se transformisao u "crnog vanzemaljaca" i čak je želeo da mu amputiraju jednu nogu rekao je da se muči da nađe posao - i dodao da ga ljudi osuđuju zbog njegovih ekstremnih tetovaža.

foto: Printscreen/Instagram

Francuzu Entoni Lofredu (33) amputirani su nos, oba uva i dva prsta da bi postigao izgled iz snova.

Gornja usna mu je takođe skoro u potpunosti uklonjena, što mu otežava govor, a pod kožu, koja je skoro potpuno istetovirana u crno, kao i očne jabučice, postavljen je bezbroj implantata. Sada je progovorio i rekao da "ne može da nađe posao" dodajući da ima "mnogo negativnih stvari" koje dolaze sa tako neortodoksnim izgledom.

No bajes la meta, aumenta el esfuerzo pic.twitter.com/taUGon39QM — Black Alien Project (@Theblackalienpr) November 18, 2022

Govoreći u podcastu Club 113, Lofredo je rekao: „Ne mogu da nađem posao, ima mnogo negativnih stvari. To može biti pozitivno jer se osećate bolje, ali morate znati da postoji i mračna strana.", rekao je i nastavio sa pričom.

46% Black alien project re evolution 9% - Ready#Alien pic.twitter.com/43AWnvE2Ly — Black Alien Project (@Theblackalienpr) October 22, 2022

"To je svađa svaki dan, jer svaki dan naiđete na nove ljude koji ne razumeju, koji žele da sude. To je život, ne razumeju svi sve. Kao ja, ne razumem mnogo stvari o mnogim ljudima. Ne možete nekoga da osuđujete, niko ne zna šta je nekome u glavi, zašto to radi, sa tom osobom treba razgovarati.", kaže.

Lofredo često objavljuje slike sebe u neobičnim pozama, a prethodno je Francuz izazvao još više pažnje tvrdeći da želi da mu se amputira jedna noga. U intervjuu za podkast, rekao je da razmišlja da odseče jednu nogu od kolena nadole.

"To je nešto zaista teško jer imam zdravu nogu, a amputacija je nešto zaista veliko", rekao je Lofredo.

U prethodnoj objavi na društvenim mrežama je nagovestio da je podelio svoj penis na dva dela, što je navelo jednu osobu da odgovori: "Znao sam da si glup... ali toliko?"

Ali Lofredo je otkrio da ima dalje planove za svoje lice pre nego što se fokusira na nogu, rekavši: "Moja sledeća modifikacija je moje lice, to je sledeća." U svom poslednjem postu na društvenim mrežama, on je zagonetno napisao: "Evolucija projekta crnog vanzemaljca 44 odsto, revolucija projekta crnog vanzemaljaca šest odsto”.

se las sabe 👽 pic.twitter.com/5XIdn6QzfQ — Black Alien Project (@Theblackalienpr) October 23, 2022

Takođe je govorio o svom velikom interesovanju za integraciju tehnologije u svoje buduće planove. "Da li volite futuristički čipove? Sviđa mi se sve oko ovoga, skreće mi pažnju, baš to, tehnologija i budućnost", dodao je on.

The black alien 🔥🙌 pic.twitter.com/qPgmGCS6st — Black Alien Project (@Theblackalienpr) October 24, 2022

Da li će uspeti da nađe posao, ostaje nam da vidimo.

(Kurir.rs/A.M.)

