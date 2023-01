KAD ČUJU ČIME SE BAVIM ŽENE NESTANU: Srbin izazvao haos kada je otkrio da zbog zanimanja, koje iako je DOBRO PLAĆENO, NEMA DEVOJKU

Svaki posao ima svoje prednosti i mane. Svi žele da imaju dobro plaćeni posao iako on može da oduzima dosta vremena, ali i boravak van kuće na duže staze, što dalje može vrlo lako da se odrazi na porodični, ali i ljubavni život. Jedan takav primer je posao vozača kamiona. Upravo se jedan kamiondžija, Srbin, susreo sa manama svog posla, te je potražio savet drugih ljudi na društvenim mrežama, što je izazvalo pravi haos i bujicu komentara.

- Radim kao vozač kamiona u Belgiji, po struci sam ekonomista. Imam profile na mrežama za upoznavanje i ponekad uđem da probam da ćaskam sa nekom devojkom. U većini slučajeva čim im kažem da radim kao vozač kamiona komunikacija prestaje istog trenutka i one nestaju. Interesuje me vaše mišljenje o ljudima koji rade ovaj posao - započeo je on svoju priču i dodao da takođe da među njegovim kolegama ima i onih sa završenim fakultetom, bivših profesora, ali i sveštenih lica.

Kako kaže, njemu je nepojmljivo što žene nakon što čuju ovu informaciju, ne daju šansu za bolje upoznavanje i zbližavanje, već na prvu loptu odustaju. Odgovori na njegovo pitanje su usledili odmah zatim. Među prvima se oglasila jedna žena koja je iznela svoje mišljenje po pitanju toga.

- Ja lično ne bih volela da moj budući muž bude većinu vremena na putu, poslu. Moj otac se bavi ceo zivot sličnim poslom i uvek mi je nedostajao, propuštao je rođendane i važne trenutke. Tako da ne bih volela da moja deca prolaze kroz isto - rekla je ona, dok se druga nadovezala i napisala:

- Nemam ništa lično protiv vozača kamiona, smatram da je to pošten posao, ali lično ne bih mogla da zamislim vezu iz prostog razloga jer je priroda tog posla da on često nije tu.

- Moja dva brata i dva poznanika rade taj posao. Pošto njih volim, znam kakvi su (divni), ne vidim nikakav problem u tome. Dvojica su oženjeni sa decom i jeste nekad nezgodno pošto nisu uvek tu, ali bar je plata tu. Ne vidim čemu omalovažavanje, ni to nije lako raditi - smatrao je drugi korisnik.

A onda je usledio komentar još jednog korisnika koji je želeo ovog Srbina da "podstakne" na razmišljanje:

- Zapitaj se za početak da li bi ti ušao u vezu sa nekim ko 90 odsto vremena nije tu zbog posla bez obzira na finansijsku situaciju, obrazovanje ili titulu.

Većina korisnika složila se da se najveći problem nalazi u stereotipima koje imaju drugi ljudi, ali i radnom vremenu, koje od njega zahteva da je sve vreme na putu. Za kraj jedan korisnik mu je savetovao da nastavi da se bavi tim poslom koji je dobro plaćen, a onda kada se novčano obezbedi i skući, velike su šanse da će biti ispunjen u ljubavnom smislu i da će pronaći svoju lepšu polovinu.

