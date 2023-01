PUKLA OKO 9.340.000 DINARA DA IZGLEDA PLASTIČNO: Ima grudi od 6,5 kilograma, ne može da veže PERTLE na obući i obožava OPERACIJE!

Model i influenserka Amber Mej iz Lestešira je izdvojila neverovatnih 70.000 funti (oko 80.000 evra/9.340.000 dinara) na plastične operacije, uzvratila je udarac trolovima koji su kritikovali njen izgled.

Priznala je da je zavisnica od plastičnih operacija, a ima grudi koje su teške 6,5 kilograma. Amber je pet puta povećala grudi, a zbog njihove veličine više ne može sama ni pertle na obući da zaveže, piše Daily Star.

Osim operacija grudi, Amber je imala brazilsko podizanje stražnjice, dve operacije nosa, niz operacija za uklanjanje masnoće sa obraza, tri runde liposukcije, filere za lice i radove na zubima.

Samu sebe je prozvala "fuficom", a na svom je TikToku odgovorila na komentar koji je dobila od jednog trola.

Amber je na komentar koji je jednostavno glasio "plastika" odgovorila: "Nisam otišla kod svog hirurga i tražila da izgledam prirodno, tako da je 'plastika' kompliment".

Takođe je odgovorila na drugi komentar koji je glasio "Zašto si uništila svoj život?".

"Zašto misliš da sam uništila život jer sam bila na operaciji? Živim svoj najbolji život, masno zarađujem na svom izgledu. Srećna sam. Možda mislite da sam uništila svoj život, ali ja mislim da sam ga učinila mnogo boljim", odgovorila je Amber.

"Volim da izgledam veštački. Volim da izgledam drugačije. Svakoj operaciji koju imam radujem se kao da mi je hobi. Do sada sam ih imala ukupno osam. Osećam se puno srećnija i sigurnija u svoje telo otkad sam imala te operacije. Rekla bih da sam zavisna od njih, radujem im se, nikad nisam nervozna pre zahvata, uvek sam uzbuđena.

Sviđa mi se izgled s oblinama, a moji obožavaoci takođe veoma vole da vide kako "rastem". Imam mnogo fanova koji plaćaju da vide kako moje grudi postaju veće. No, ne radim to da bih privukla pažnju ili ljude, radim to zbog sebe. Volim da izgledam drugačije i zato to radim", rekla je Amber.

