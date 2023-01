TARA JE MEDICINSKA SESTRA KOJA JE POTROŠILA 200.000 DOLARA NA OPERACIJE: Dala BOGATSTVO da bi OVAKO izgledala i neće se zaustaviti

Tara Džejn je medicinska sestra iz Melburna, koja je zbog svog izgleda postala zvezda na društvenim mrežama.

Imala je pet povećanja grudi, šest operacija nosa i u sebe ubrizgala beskrajnu količinu botoksa i filera, ali to je za nju bio samo početak.

Kaže da je na svoju transformaciju potrošila blizu 200.000 dolara. Međutim, iako je mnogi osuđuju, ona je ponosna na rezultat.

„Plastična hirurgija mi daje osećaj osnaženosti. Mislim da je u današnje vreme veoma važno da žena može da izrazi svoje osećanje i da izrazi svoj stav o lepoti. Plastična hirurgija je način na koji to radim. To je ono što me čini srećnom. To mi daje samopouzdanje da budem najbolja verzija sebe“, rekla je Džejn.

Pošto mnoge njene procedure imaju samo privremene efekte, Tara i dalje mora da troši hiljade dolara na održavanje.

U roku od godinu dana, ona mora da ubrizga botoks do 30 puta. „Naročito sa svojim telom, veoma brzo ga razgrađujem, tako da osećam da idem kod lekara jednom u nekoliko meseci“, rekla je Džejn i dodala: „Ove stvari nisu jeftine, tako da je prilično lako potrošiti 2.000 do 5.000 dolara odjednom. Dakle, to je prilično skup hobi.“

Tara kaže da dobija različite reakcije na svoj izgled – ali kaže se „nikome ne izvinjava“.

„Celog života sam se bavila ljudima koji mi daju pogrdne komentare i koji me maltretiraju, ali naučila sam da se nosim sa tim. Samo se fokusiram na ono što želim da radim i srećna sam, a to je ono što je važno“, rekla je Džejn.

„Koristim hejtere kao pokretačku snagu da postanem uspešnija i najbolja verzija sebe. Hejteri me čine poznatijom.“

Sa preko 209.000 pratilaca na Instagramu, Tara kaže da joj je njen izvanredan izgled otvorio nove mogućnosti, prenosi 7news.

„To je stvorilo mnogo prilika, posebno u inostranstvu. Mnogo poznatih TV emisija mi se zapravo obratilo. Viđaćete me mnogo više”, zaključila je Džejn.

(Kurir.rs/ Nova.rs)

Bonus video:

03:13 400 KUBIKA U GRUDIMA! Sindi OTVORENO o plastičnim operacijama! Evo šta je sve DORADILA! (KURIR TELEVIZIJA)