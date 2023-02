ZABRANJENO VOĆE, ZALJUBIO SE U SESTRU JER JE VIDEO GOLU POD TUŠEM: Stalno mislim o njoj, a mislim i da ONA flertuje sa mnom!

Incesti su protivzakoniti, ali uprkos tome, ima muškaraca koji tajno razmišljaju o nekim članovima svoje porodice. Tako jednog muškarca uzbuđuje telo rođene sestre.

Dvadesetogodišnji muškarac se našao u jednoj vrlo neprijatnoj situaciji. Jedan dan je slučajno upao u kupatilo sestri dok se tuširala i vidio je golu. Taj prizor ga je skamenio pa je odlučio da potražiti savet čuvene savetnice Didri Sanders iz britanskog The Sun.

"Otkad sam slučajno ušao u kupatilo i video svoju sestru pod tušem, ne mogu da prestanem da mislim na nju. Slika njenog golog jela mi je ostala u mislima, čak sam počeo da je zamišljam i kad se samozadovoljavam.", napisao je Didri i nastavio:

"Ja imam 20 godina, a moja sestra 22 godine. Oboje još uvek živimo kod kuće. Ona ne zna da sam je video jer je imala zatvorene oči. Nikad nisam razmišljao o svojoj sestri na seksualni način i znam da je to pogrešno, ali budući da se sve ovo dogodilo, ponekad pomislim da flertuje sa mnom. Neki dan me jako zagrlila, a ja sam morao da je odgurnem jer me to uzbudilo. Ne znam šta da radim. Da li da joj kažem kako se osećam, u slučaju da ona oseća isto", pitao je Didri.

Savetnica mu je odgovorila: "Videti golo telo može da izazove neprikladne osećaje, pogotovo ako nemate previše iskustva sa suprotnim polom, ali do seksualnog odnosa s vašom sestrom ne može da dođe. To je incest i protivzakonito je."

"Nemojte joj reći kako se osećate. Verovatno bi bila užasnuta i to bi moglo da uništi vašu celu porodicu. Ako ti osećaji ne nestanu prirodno, razmislite o psihološkom savetovanju", odgovorila mu je.

(Kurir.rs)

