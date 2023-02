DELIM MUŽA S DVEMA ŽENAMA I PRESREĆNA SAM JER JE PREZAHTEVAN: Divno se slažemo, a evo kako se slažemo U KREVETU (FOTO)

Amerikanke Ejpril, Dženifer i Denijel tri su žene koje dele jednog supruga, Nika Dejvisa (39) i takav brak im odlično funkcioniše. Svi žive zajedno u kući i spavaju zajedno u krevetu.

- Nik je zaista zahtevan, pogotovo u krevetu. Srećna sam što imam pomoć s njim - otkrila je Ejpril (38), koja mu je prva supruga, prenosi The Sun.

Kako kaže, čak ni njegove seksualne potrebe nisu toliki problem, već i njegova neobična ličnost. Nik ne radi, jer smatra da za tim nema potrebe.

- Kralj se retko pomera na šahovskoj tabli, a kraljica da - smatra Nik.

Ejpril i Nik upoznali su se na fakultetu i zajedno su već 15 godina. Dženifer (25) je Ejpril upoznala na poslu, i uvela je u svoj brak pre pet godina.

- Dženifer je jako pametna i inteligentna, znala sam da će se odmah svideti Niku - rekla je Ejpril, pa dodala da se Dženifer uz njih oseća nepobedivom.

Trio je u svoj dinamičan život uveo i Denijel (22) prošle godine, a ceo proces zabeležili su u rijaliti TLC šouu "Seeking Sister Wife".

Vesela ekipa nedavno je upoznala i najnovijeg člana, a to je ćerka koju je rodila Dženifer, malena Vera. S njima živi i Ejprilin sin Vilijam, kome Nik nije biološki otac.

Nik se trudi da odvoji vreme za druženje nasamo sa svakom suprugom.

- Nemamo tačan raspored za seks, radimo to kad ja želim ili kad one to žele - ispričao je Nik, pa dodao da se uvek zabavljaju udvoje.

- Želim da svi budemo srećni i zadovoljni - rekao je.

