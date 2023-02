SRPSKI PEVAČ U AVIONU PROBAO MAJČINO MLEKO! Đorđe ŠOKIRAO sve svojim BIZARNIM ISKUSTVOM: Dojila je svoju bebu, pa me je upitala!

Đorđe Ćulafić, publici poznatiji kao Džordži, proslavio se nakon što je snimio duet sa pevačicom Editom Aradinović, a sada je sa njom gostovao u emisiji "IDJ kviz" u kojoj joj je ispriao šokantno i neobično iskustvo, zbog kojeg je pevačica u potpunosti zanemela.

O situaciji koja mu se dogodila dok je čekao let Kaliforniju govorio je i ranije, a reč je o ženi čije je mleko probao u avionu, preciznije u kafi.

foto: Printscreen

Popularni pevač je tokom presedanja u Rimu i čekanja leta za Kaliforniju susreo mladu mamu sa bebom, koja po njegovom opisu liči na Diznijevu junakinju Pokahontas.

- Ponudio sam joj vodu, malo smo popričali i pomogao sam joj sa kolicima da uđe u avion - rekao je on i dodao da je u avionu njegovo mesto bilo između dva "najveća" čoveka na planeti.

- Kada sam zakoračio da sednem, prišla mi je ona i zvala me da sednem pored nje zbog bebe i rekla da ima slobodno mesto. Prijalo mi je njeno društvo i vidim da je i njoj moje. Pitala me je je l' hoćemo vino i ja sam odgovorio sa: 'Naravno gospođo hoćemo'. U jednom trenutku mama vadi svoje grudi da podoji dete, jer je gladno. Ne znam da li ste ikada prisustvovali tome, ali to je jedna jako prirodna radnja. Ja sam je kao gospodin čovek zaklonio i mi smo nastavili da pričamo. Tokom razgovora, ona me je upitala da li sam ja nekada probao majčino mleko - istakao je pevač i rekao da je to sve izgledalo veoma spontano, jer su oni flertovali i bili dosta prisni u avionu.

foto: Printscreen

Iako je izjava mlade mame bila jako neobična, Džordži je bio još neobičniji sa svojom konstatacijom da bi mogli da naprave od njenog mleka i dve kafe makijato.

- U tom trenutku riba me je pogledala i kunem ti se da je tih 5 sekundi trajalo kao milijardu godina. Pošto imaš policajce u avionu, mislio sam da će me uhapsiti, jer je to Amerika i to što sam pitao se ne radi i nije normalno. Ona je pogledala i pitala me, što ne bih mleko probao direktno iz izvora - istakao je Džordži što je mnoge prartioce veoma šokiralo i iznenadilo.

Za sam kraj priče je dodao da nije ostao u kontaktu sa devojkom jer je cela priča nerealna, zbog drugačijih okolnosti u kojima su oboje bili i izneo je činjenicu da nikada nije bio u ovakvoj specifičnoj situaciji.

(Kurir.rs/MONDO)

Bonus video:

01:02 JELENA NIKOLIĆ IZ UDRUŽENJA BEBAC: Dojenje je kao sportska aktivnost na Olimpijadi!