TRAŽIO MI JE FETIŠ USRED AKCIJE, KOJI MUŠKARAC TO VOLI?! Devojka priznala zašto je raskinula sa dečkom: Rekao mi je da biram!

Svako ima svoje sekusalna preferencije, a problem nastaje kada se naše i sekualne preferencije našeg partenra ne poklapaju. Jedna devojka našla se u takvoj situaciji, a problem je iznela na Reditu i objasnila zašto ne može da razume svog dečka.

- On ima 33 godine, ja 28. Ne predstavlja nam problem to što je on stariji 5 godina. Smatram da su muškarci koji su mlađi od mene veoma neodgovorni. Previše su mladi i još uvek nisu sposobni za ozbiljniju ljubavnu priču. Zato sam provereno želela starijeg i sve što sam htela, većinom sam našla u njemu. Što se tiče stvari u krevetu, zadovoljna sam. Nije nimalo nepristojan, niti navalentan, često izlazimo, a i intimni život nam je veoma zadovoljavajući - započela je ispovest i dodala:

- Iako izlazimo već mesecima, imali smo krajnje korektan intimni odnos. Možda sam ja malo tradicionalnih shvatanja, ne volim ekperimentisanja na tom polju. Jedne večeri smo bili kod njega i popili smo koju čašicu više. Daleko od toga da smo bili pijani, ali verujem da se on malo više opustio. Krenuo je da me ljubi po vratu i postepeno me skidao, što mi se svidelo.

- Međutim, kada je došao do mog struka, počeo je da mi ljubi pupak i liže, a to mi se uopšte nije dopalo. Nikada nisam smatrala da treba pupku pridavati toliko pažnje, to mi nije nimalo seksualno polje, čak me je do te mere iznervirao, da sam prekinula sve. Rekao je da je pupak njegov najveći fetiš i da voli da ga istražuje - objasnila je.

Prema njenim rečima, nisu pronašli zajednički jezik.

- Rekao mi je otvoreno da ukoliko ne želim da prihvatim taj njegov fetiš, da više ne možemo ni da budemo zajedno. Ma koliko se trudila, sama pomisao na fetiše, a još fetiše koji imaju veze sa pupkom mi je odbojna - objasnila je ona.

