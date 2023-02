KAKO ZADOVOLJITI SVAKU ŽENU I DOVESTI JE DO LUDILA? Muškarac dvadeset godina radi kao ŽIGOLO, a njegova supruga ga PODRŽAVA!

Britanac Aleks već skoro dvadeset godina radi kao žigolo, a nedavno je lokalnim medijima otkrio najbolji savet za dobar i strastven seks.

Ovaj 41-godišnjak, koji je medijima dao lažno ime da bi ostao anoniman, priznao je da voli svoj posao, ali su ljudi bili iznenađeni što mu i supruga to odobrava.

Aleks je čak završio fakultet i radi kao građevinski inženjer, ali je sa 25 godina počeo da gradi paralelnu karijeru - muške prostitutke. On je godinama uživao u ovoj ulozi i tvrdi da nema nameru da odustane.

- Moja žena to kaže. Oboje smo monogamni. Znamo se toliko godina. Ona mi je najbolja drugarica. Ona se šali kako pomažem tuđim brakovima da traju, samo ugađam ženama. Ne pričamo mnogo o mom poslu. To joj je sasvim u redu - rekao je on za Dejli mejl.

Međutim, Aleks ističe da bi razmislio da napusti ovu profesiju kada bi on i njegova supruga dobili dete. On ističe da svoje usluge naplaćuje 200 funti po satu, dok jedno noćenje sa njim košta čak 1.500 funti. Ovaj čovek očigledno ima ogromno iskustvo u spavaćoj sobi. Aleks tvrdi da je ključ dobrog seksa da budete otvoreni i iskreni, da saznate šta vaš partner voli i u čemu oboje možete da uživate.

