IZMENILA LIČNI OPIS DA BI LIČILA NA KONJA IZ BAJKE: Opčinjena je JEDNOROZIMA, a evo kako sada izgleda! Promenila i svoje IME

Meri Nejsbit je bila apsolutno fascinirana mitološkim stvorenjima, toliko da je odlučila da promeni svoje ime. Iz ogromne ljubavi prema magičnim jednorozima, sada je zvanično Meri Junikorn Sparkls.

Pre nego što je donela tu odluku, konsultovala se sa internetom, iako to možda nije najmudrija ideja. Na anketi koju je postavila, ljudi su glasali i izabrali ime koje trenutno najbolje opisuje njen karakter.

Inspiracija za ovu ideju došla joj je nakon što je gledala emisiju na Netflixu. Reč je o "Tyding up with Marie Kondo", koja savetuje ljude da se oslobode svega što im ne donosi radost. Za Meri Nejsbit, to je bilo njeno prezime.

Shvatila je da joj se ne dopada ni frizura ni odeća koju je imala u ormaru. Sve je izbacila i nabavila nekoliko bočica farbe za kosu. Dosadnu majčinsku odeću zamenila je šarenim i veselim bojama, a njena kosa je sada u bojama duge.

Njen suprug, Patrik, 38-godišnji vodoinstalater, je upitao da li prolazi kroz krizu srednjih godina, ali odlučio je da je podrži u potpunosti.

Tri godine kasnije, Meri Junikorn Sparkls nije odustala od svoje odluke, ćerke,a njene ćerke Eloiza i Esma, takođe su se pridružile transformaciji. Iako je njen suprug odlučio da ne menja ime, zbog čega ga Meri naziva "smaračem".

"Promenila sam ime jer sam želela da budem ono što zaista jesam. Imala sam firmu pod nazivom Unicorn Beauty Club, a ljudi su me nazivali 'dama jednorog' zbog moje opsesije. Oduvek sam volela jednoroge. Smeta mi što žirafe i sove postoje, a jednorozima nedostaje njihova realnost. Uvek sam skupljala stvari sa motivima jednoroga, a kada sam porasla, to je postalo nezaustavljivo", objašnjava Meri.

Emisija na Netflixu joj je pomogla da razvrsta stvari na one koje su joj potrebne i one koje nisu.

"Gledala sam Meri Kondo i ona kaže da ako nešto ne izaziva sreću, treba se osloboditi toga. To me je inspirisalo da izvršim transformaciju u ono što sam danas. Ona mi nije samo promenila izgled, već i čitav život", izjavila je Meri.

Jedino što joj pravi problem jeste osiguravajuća kuća.

"Patrik se svađao satima s nekim čovekom koji je bio u fazonu 'ozbiljno, šta se dešava', ali u svakom slučaju, sve ostalo je prošlo glatko. Uzela sam novu ličnu kartu za samo nekoliko minuta", rekla je dama jednorog.

