SUPRUGA MU ODSEKLA POLNI ORGAN I BACILA GA KROZ PROZOR: Posle 30 godina progovorio o KOBNOJ NOĆI i otkrio ZAŠTO je to uradila

Bio je to zločin koji je muškarce širom sveta naterao da se dobrano trgnu i sledio im krv u žilama, te pretvorio bivšeg klupskog izbacivača Džona Vejna Bobita u poznato ime. Te kobne noći 23. juna 1993, pre točno 30 godina, probudio se i zatekao svoju tadašnju suprugu Lorenu kako mu seče penis nožem dužim od 20 centimetara.

Potom je napustila njihov stan u Manasasu u Virdžiniji i odvezla se, bacivši muževljev odsečeni ud kroz prozor automobila na polje pored puta. Nakon toga je stala, nazvala policiju i rekla im šta je uradila. Nakon iscrpne potrage, policajci su pronašli Džonov penis, stavili ga na led u kutiju za viršle "Big Bite" iz obližnje prodavnice 7-Eleven i hitno ga odvezli u bolnicu, gde je ponovo pričvršćen u mučnih devet i po sati dugom podvigu urološke i plastične hirurgije.

Ovaj bezumni zločin katapultirao je zaraćeni par u centar medijske oluje. Ali 30 godina kasnije, Džon vodi nešto mirniji život putujući širom SAD u svom Kenworth kamionetu, a društvo mu prave njegove verne čivave, Kapkej i Biskvit.

foto: Dan Callister, PacificCoastNews. / Pacific coast news / Profimedia

"Volim svoj posao jer vidim koliko je lepa naša država. Moj kamionet je udoban. Ima dva kreveta i ormar, pa je kao mali kamper. Psi spavaju u krevetu iza, a ja povremeno stanem da ih prošetam. Prilično se umorim vozeći kamionet, pa ne radim ništa posebno uveče. Možda pogledam malo televiziju ili neki film. Ponekad budem usamljen. Život bi bio savršen kad bih imao devojku koja bi se vozila u kamionetu sa mnom", ispričao je Džon za britanski The Sun. Kako kaže, žene za njega pokazuju veliko interesovanje i javljaju mu se putem društvenih mreža. Ipak, što i nije toliko iznenađujuće, još uvek ima problem s poverenjem prema ženskom rodu.

"Sviđam im se jer sam zgodan i poznat, pa misle da sam bogat", objašnjava Džon. Međutim, otkriva kako je svejedno zapeo u vezi na daljinu, te se nada kako će jednog dana zasnovati i porodicu.

"Ako nisi voleo, nisi ni živeo, a ja nisam sreo nikog posebnog. Imam devojku u Irskoj, koja me stalno zove i želi da ima decu. Puno razgovaramo putem video poziva i ona je 18 godina mlađa od mene, ali je draga devojka. Još uvek bih voleo da imam decu s pravom ženom. Ali osećam da je preriskantno upustiti se u vezu sa ženom", iskreno je rekao Džon.

Bivši marinac dugo je čekao na mirniji način života. Nakon napada pokušao je kapitalizuje svoju slavu, osnivajući bend, The Severed Parts, kako bi platio svoje velike pravne i medicinske račune. Tokom 1990-ih pojavio se u brojnim filmovima za odrasle s naslovima poput "John Wayne Bobbitt Uncut" i "John Wayne Bobbitt‘s Frankenpenis". Takođe je bio predmet brojnih šala, od strane voditelja američkih tok šoua do stripova u novinama. NASA-ina svemirska letelica Titan čak je dobila nadimak Bobit nakon što se deo rakete odvojio tokom leta. No, činilo se da je Džon zapravo srećan što je bio deo gegova. Čak je sebi nadenuo nadimak Stampi (opušak ili patrljak, prim. aut.), potpisivao noževe za odreske i bio domaćin promotivnih događaja u Las Vegasu, gde je zabavljao žene seckanjem kobasica deleći ih kao kanapee.

"Razumem zašto ljudi zbijaju šale jer ono što se meni dogodilo je bilo toliko neuobičajeno. Žene inače ne seku k**** svojim muževima. No, drago mi je da su te šale prestale jer ono što mi se dogodilo nije bilo smešno. Još uvek sam ljut zbog toga, da budemo iskreni", napominje Džon.

U noći napada, 53-godišnja Lorena je uhapšena, a njeno suđenje 1994. pod optužbom za zlonamerno ranjavanje postalo je medijski cirkus, s majicama Love Hurts (ljubav boli, prim. aut.) i čokoladicama u obliku penisa koje su se prodavale ispred sudnice. Tokom suđenja je rekla kako je samo napala muža nakon podužeg zlostavljanja s njegove strane za vreme njihovog četiri godine dugog braka. Svedoci su izjavili da su videli modrice na njenim rukama i vratu, te da je više puta zvala hitnu pomoć.

foto: Dan Callister, PacificCoastNews. / Pacific coast news / Profimedia

Tvrdilo se i da se Džon hvalio prijateljima kako tera svoju ženu na seks. Lorena je navela da se u noći napada vratio kući pijan i silovao je. Otišla je u kuhinju po čašu vode, ugledala kuhinjski nož, a zatim su je preplavile emocije. Porota je proglasila Lorenu nevinom zbog privremene neuračunljivosti koja je izazvala neodoljivu želju za seksualnim povredama. Puštena je nakon 38-dnevnog pregleda u psihijatrijskoj bolnici. Sledeće godine par se razveo nakon šest godina braka. U nekim krugovima Lorena je stekla status feminističke heroine, a pojavilo se i više verzija majica koje slave njene postupke.

U odvojenom suđenju Džon je oslobođen optužbi za silovanje i napad. Tvrdio je da ga je manikirka Lorena, imigrantkinja iz Ekvadora, iskorišćavala za ostvarivanje svog američkog sna, te da je pobesnela kad je rekao da želi razvod. Navodno je, tvrdi, problem bila i Lorenina ljubomora, koja je krenula kad se zaposlio kao izbacivač u klubu, gde su ga saletale žene, a supruga ga je špijunirala.

Otkako se suočila sa slavom, ili pak ozloglašenošću, Lorena je osnovala fondaciju posvećenu sprečavanju porodičnog nasilja. Ipak, odbila je da komentariše aktualne tvrdnje bivšeg supruga.

"Dobro mi je. Nisam dopustila da incident od pre 30 godina utiče na to ko sam ja zapravo", kratko je napomenula.

Što se Džona tiče, on pak kaže kako je sve u redu s njegovim svetski slavnim penisom. Prvobitno je upozoren od strane lekara kako bi njegov ud "mogao da pocrni i otpadne" u danima nakon ponovnog pričvrščivanja. Ali, operacija je bila uspešna, a lekari su potvrdili kako su uspeli da ga vrate u "gotovo" potpunu funkciju. Štaviše, iduće godine Džon se podvrgao operaciji povećanja penisa, ali ga je 2016. vratio na staru veličinu s obzirom na to da su se, kako kaže, njegove partnerke žalile da je prevelik.

Bilo kako bilo, operacioni sto mu definitivno nije nepoznanica, s obzirom na loše zdravlje.

"Imao sam sedam operacija stopala i cirkulatornu operaciju, a 2014. operisao sam vrat nakon saobraćajne nesreće. Pošteno je reći da nisam imao sreće. I ne poznajem nikoga ko je prošao kroz toliko toga sa svojim polnim organom kao ja", zaključio je Džon Vejn Bobit.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure