TRUDNA IZLAZI SA LJUBAVNIKOM, DOK JE SUPRUG ČEKA KOD KUĆE: "Dečko mi ispunjava potrebe koje MUŽ ne može i on se SLAŽE SA TIM" FOTO

Trudna Aleksis Vots (28) iz Kalifornije tvrdi da zabavljanje sa više partnera čini njen brak čvršćim, jer ljubomora pomaže njoj i mužu da više komuniciraju.

Aleksis je upoznala svog muža Kristofera na svingerskoj zabavi nakon raspada njenog prvog braka. Osećala se kao da joj nešto nedostaje u prvom braku, pa kada su se ona i Kristofer (35) upoznali, pristali su da izlaze i sa drugim ljudima.

Već su četiri godine u braku i čekaju četvrto dete, međutim, Aleksis ima i dečka. Dve godine izlazi sa drugim muškarcem, čije ime skriva, i kaže da joj to pomaže da bolje komunicira sa mužem.

Aleksis tvrdi da to jača njenu vezu sa Kristoferom, jer njen dečko „zadovoljava potrebe koje njen muž ne može“. Što se tiče njenog supruga Kristofera, on takođe izlazi sa drugim ženama, ali još uvek nema dugogodišnju partnerku, dok Aleksisin dečko takođe ima ženu.

Aleksis je priznala da, iako su ona i Kristofer ponekad ljubomorni, ta emocija ih samo „natera da rastu“ na duge staze.

- Moj dečko je terapeut, pa vodimo dublje razgovore. U stvari, nismo bili dugo intimni jer je naša emotivna veza bila toliko jaka - objašnjava ona.

Aleksis radi kao terapeut za mentalno zdravlje i želi da drugi znaju da poliamorija nije seks.

- Mnogi misle da je poliamorija vezana za seks, ali nije, radi se o vezama i davanju više ljubavi. Ne hodamo okolo u crvenim štiklama pokušavajući da uhvatimo vašeg partnera, već je reč o obostranom pristanku - kaže ona.

Poliamorija se razlikuje od poligamije po tome što odnos sa trećim partnerima ne mora uključivati seksualne odnose i brak.

Ljubomora koja se na duge staze javlja u njihovoj vezi, prema njenim rečima, samo je učinila njihov odnos čvršćim.

- Postajemo ljubomorni, ljudi smo i to je prirodna emocija. To ne mora da bude gorka i odbrambena emocija, važno je kako se nosite sa njom. To nas je učinilo da rastemo zajedno jer smo naučili kako da komuniciramo. Važno je prepoznati šta vas čini ljubomornim i šta vam je potrebno od partnera. Prilično je terapeutski – objašnjava ona.

Par kaže da će im porodica uvek biti na prvom mestu i da ne planiraju da rađaju decu sa drugim partnerima.

Aleksisin dečko je oženjen, i on i njegova žena provode vreme sa Aleksisinom decom.

- Moj dečko je uključen u živote moje dece, ali nije odgovoran za njih, više je kao zabavan ujak. Čak i njegova žena voli moju decu i pomaže nam da ih čuvamo, voli kada ih dovedem kod njih. Oni još nemaju dece, ali kada budu imali, mi ćemo im pomoći koliko i oni nama. Mi smo kao velika porodica, pa dodatna podrška koju poliamorija donosi sve olakšava – objasnio je Aleksis.

Često pokušava da koristi društvene mreže da bi obrazovala druge o svom neobičnom načinu života.

- Dobijam mnogo komentara i pitanja o načinu života. Neki nas osuđuju, ali to je zato što ne razumeju šta je poliamorija – rekla je ona.

On uvek ljubazno odgovara svima i podstiče ih da postavljaju pitanja na ljubazan način, piše Dejli mejl.

