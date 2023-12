MOJ MUŽ JE TOLIKA CICIJA DA ZIMI SPAVAM U KAPUTU: U kući nam je toliko hladno da mogu da vidim SVOJ DAH, a evo šta on kaže na to

Britanka Kejti Lining svaku noć u krevet leže sa četiri sloja odeće i u kaputu, pa se tek onda pokriva jorganom, a sve jer je temperatura u njenoj kući u Zapadnom Midlendsu blizu nule, a toliko je hladno da ona i njen suprug Ričard (35) mogu da vide svoj dah! I Kejti (34) i njen muž su zaposleni i daleko su od siromaštva, no Ričardova škrtost ponekad ih košta udobnog života.

"Preselili smo se u novembru 2020. da bismo mogli da uštedimo na porezu. Ali znali smo da su toj kući potrebni novi radijatori, međutim nismo mogli da nateramo majstore da dođu jer je bila zima i bili smo u karantinu, pa smo čitavu zimu proveli bez grejanja. Srećom, imali smo električni tuš, pa smo mogli da se istuširamo, ali u običnom kupatilu bilo je samo hladne vode. Mogli smo da vidimo svoj dah, pa sam uverena da je bilo 0 stepeni. Po kući smo nosili kapute, a ja sam se po kući kretala obučena u četiri sloja odeće. Ipak, Ričard je bio presrećan jer nismo morali da plaćamo grejanje", priča gospođa Lining za britanski "The Sun".

foto: Printskrin/Instagram

"On već sada cepa drva za sledeću zimu jer je čuo da će cena gasa još da se poveća. Pokušava da nabavi što više besplatnog drveća za loženje. Temperatura u našoj kući nikada ne prelazi 16 stepeni, ni sada kada nam grejanje radi. Naši gosti često nose kapute. Ove nedelje smo radili od kuće, a Ričard napuni termos čajem, tako da ne mora često tokom dana da stavlja vodu da se ugreje. Jedina osoba koja jede hranu po punoj ceni u našoj kući je naš pas, i to isključivo jer ne smemo da mu menjamo hranu. Sećam se kada mi je Rič jedne godine za Božić poklonio sredstvo za odleđivanje, kako ujutru ne bih morala da zagrevam auto", dodala je ona.

Ričard i Kejti upoznali su se pre 11 godina preko zajedničkih prijatelja, a venčali su se u oktobru 2017. Imaju i jedno dete.

foto: Instagram/kittyheals

"Ričard ima reputaciju štediše, svi znaju koliko je škrt. U početku to nisam shvatala, ali se to promenilo kada smo počeli da živimo zajedno pre više od šest godina. Videla sam da nije spreman da plati za bilo kakav posao koji treba da se obavi u kući i insistirao je da sve uradi sam. Srećom, prilično je vešt oko toga. Uglavnom mi je to smešno, posebno kada ga na delu vidi osoba koja ga ne poznaje dobro, tada ume da bude neprijatno", objašnjava Kejti.

Ova Britanka opisala je i kako izgledaju njihovi sastanci, te druženja, čak i taj segment života trpi zbog činjenice da je Ričard jednostavno cicija.

"Većina naših sastanaka liče na njega, recimo - jednom me je odveo da gledam jelene u šumi. Veoma retko izlazimo u restoran, a ako ipak odemo tamo podrazumeva se da ima vaučer za to mesto. Naš poslednji sastanak bio je odlazak u spa za Dan zaljubljenih, ali je Ričard dobio na poslu vaučere za to. Kada idemo kod prijatelja na večeru odnesemo flašu vina koju već imamo u kući. Bilo je trenutaka i kada smo ponovo poklanjali nešto što bismo dobijali od prijatelja. Nikada ne idemo taksijem nigde, Ričard je ciljano birao kuću tako da budemo blizu grada, pa svuda idemo peške", ističe ona.

foto: Profimedia

Ričard je naučio da bude štedljivu uz svoju majku, a Kejti kaže da iako ima nekih prednosti, ipak bi volela da ima više fleksibilnosti.

"Ponekad to može da bude frustirajuće. Ne mogu čak da naručim ni hranu. Ne plaćamo čak ni TV pretplatu, plaća nam je moja sestra u zamenu za pomoć u bašti. I za venčanje smo odeću kupili na rasprodaji, moja venčanica je koštala manje od 300 funti. Morala sam da odustanem od skupih kolica za bebu koje sam zaista želela. Dok sam bila trudna kupila sam četiri benkice, a Ričardu je bilo krivo, iako sam potrošila svoj novac. Rekao mi je da je trebalo da sačekamo da se beba rodi, da vidimo koje će poklone kupiti", kaže Kejti.

foto: Profimedia

Ričard takođe štedi kućni budžet tako što uvek kupuje hranu koja je na akciji, ali i uzgaja sopstveno povrće.

"Svi znaju da sam škrt. Moji prijatelji se šale kad se uhvatim za novčanik, da će izaći i moljci iz njega. Nije me sramota toga, jer sam uspeo da kupim kuću pre 27. godine. Ako nešto krene naopako, ne živim na kreditnim karticama. Kada je meso jeftino, kupim ga u velikim količinama i zamrznem, tako da znam da ćemo imati obrok nedeljama", zaključio je ovaj 35-godišnjak.

(Kurir.rs/Blic žena)