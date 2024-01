DELIM SVOG MUŽA SA JOŠ 7 DEVOJAKA Imamo čak i RASPORED kad koja od nas ima INTIMNI ODNOS sa njim, on je NEZASIT i ja ga podržavam

37-godišnji Artur O Urso iz Sao Paola ima neobičan životni stil, no godinama je mislio da neće pronaći ljubav jer je kao mladić bio prekomerne težine.

U takvom stanju, Artur je upoznao Luanu te su se ubrzo venčali.

- Očarala me čim sam je ugledao. Ostavio sam joj broj, nadajući se da će me kontaktirati - komentarisao je, piše The Sun.

Nakon što su se zaljubili jedno u drugo, brazilski par brzo se venčao.

Nedugo nakon toga, Artur je počeo s intenzivnim režimom treniranja te izgubio više od 27 kg u nešto više od godinu dana.

Ubrzo je počeo da dobija ​​komplimente na račun svog izgleda i naposletku je poželio da istraži poligamiju – a Luana je takođe želela da viđa druge ljude.

- Osećam se ispunjeno ovim brakom jer je moja namera uvek bila da ga učinim sretnim. Dakle, ako je on sretan i ja sam jako sretna. Volim devojke - komentarisala je Luana.

Par trenutno ima sedam 'devojaka' te su se 'venčali' na neobavezujućoj ceremoniji u Sao Paulu - gde je poligamija ilegalna.

Dodavanje Taine, Lorene, Kjare, Meline, Emeli, Tejene, Sintije zabrinulo je pravnike, ali i njihove porodice koje se ne slažu s takvim načinom života.

Zapravo, neke od žena trenutno ne žive s parom jer njihovi roditelji ne odobravaju zajednicu.

Čak su se i Arturovi prijatelji i porodica borili da prihvate neobičan odnos, budući da su verni katolici - poput većine Brazilaca.

Pojavljujući se u kratkom dokumentarcu, njegova baka je upoznala druge žene u njegovom životu, ali je ipak rekla snimateljima da nikada nisu mogli prihvatiti neke stvari.

Osim reakcije voljenih osoba i na društvenim mrežama, neki članovi grupe teško su se nosili s ljubomorom u vezi.

Nedavno je 'supruga' Agata odlučila 'razvesti' grupu - objavila je to na svojoj stranici OnlyFans.

Čak ni raspored seksa nije pomogao Arturu da pravilno raspodeli svoje vreme, jer se umorni muž nije mogao skoncentrisati na svaku partnerku i 'ispuniti' svoju seksualnost. Trudio se da se seti njihovih imena, neko vreme to je bio pravi izazov.

Uprkos tome, Artur i dalje želi da se još dve žene pridruže porodici. Za to vreme Luana ističe da njihova veza nikad nije bila jača.

- Kad smo započeli ovu poligamnu vezu, zbližili smo se jedno s drugim. Oduvek smo imali poverenja, ali sada ga je puno više. To nas je učinilo jačima kao pojedince i kao muža i ženu - zaključila je.

