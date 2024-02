"NISI TI BAŠ NORMALNA" Devojka glumi da je PAS, ide na 4 noge, LAJE, dečko je vodi na povocu po gradu i OBOŽAVA to da radi (VIDEO)

Amerikanka koja uživa da glumi kuče, tera dečka da je javno 'šeta' na povocu. Džena (21) iz Ostina, grada u Teksasu, započela je 'igru psa' još kada je bila dete - i kaže da to nikada nije prerasla.

- Tražila sam mam da se igra sa psima i sa mnom samo kako bih bila jedan od pasa. Roditelji su me uvek pitali kada ću to prerasti, ali nisam nikada - rekla je Džena za Jutjub kanal "Love Don't Judge".

foto: Printscreen/Youtube

Takve 'igre' ne smetaju njenom dečku Lorencu (30).

- Igra pasa veoma je važna u mojoj vezi. To je deo mog 'ljubavnog jezika', kako ja izražavam ljubav - rekla je Amerikanka.

Međutim, nije svima jasno zašto puzi na 4 noge, a priznaje da je mnogi mrze jer glumi da je pas.

foto: Printscreen/Youtube

- Kada smo u javnosti, ponekad može biti malo neprijatno. Ali ima i čudnijih stvari. Devojka koja se pretvara da je pas nije najčudnija stvar. Meni to nije čudno - kaže njen dečko. Dodaje da svi misle da je poludela - ali on to voli.

foto: Printscreen/Youtube

Džena se nadovezuje: 'Kad sam mu prvi put rekla za ovo, nije se uopšte ustručavao. Bio je kao - OK, ajde kul'.

Amerikanka puže četvronoške, dečko je vodi u šetnju na povocu, drema u kavezu i laje na zahteve svog 'vlasnika'. Ali nakon što je progovorila o svom životnom stilu, Džena je naišla na oštru reakciju korisnika društvenih mreža, koji tvrde da 'nije baš normalna'.

(Kurir.rs/Mirror/24sata.hr)

Bonus video:

03:05 ISKUSNI DRESER OTKRIVA KAKO REAGOVATI KAD VAS PAS NAPADNE! Pripitomio AGRESIVNU dogu od 70 KG mišića koja je bila na CRNOJ LISTI