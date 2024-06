DOBILI NA LUTRIJI, PA GA OSTAVILA BEZ DINARA: Nakon raskida ona tvrdi da je novac njen, a BIVŠI DEČKO REŠIO DA JOJ ZAGORČA ŽIVOT

Naši stari su oduvek govorili da novac ne treba da utiče na našu sreću i ljubav prema partnetu. Ipak, kada je reč o velikoj svoti, koja dolazi iznenada, ništa ne ostaje nemoguće.

Osvojili milion na grebalici

Majkl Kartlidž (39) i Šarlot Koks (37) kupili su srećku u prodavnici, a zatim je između njih nastao haos. Ona je izgrebala, uzela novac i posle nekoliko nedelja ga napustila. Budući da nisu bili u vezi, iako su zajedno kupili grebalicu, iz nacionalne lutrije su istakli da je ona jedina dobitnica.

Rešila da ga otkači

On kaže kako je ona u početku pristala da podeli novac, ali nakon što ga je napustila nedeljama kasnije, više se dogovor očigledno ne važi. Šef lutrije Kamelot je ranije pokrenuo istragu - koja je uključivala gledanje CCTV snimaka iz radnje - i nagovestio gospodinu Kartlidžu da će novac biti podeljen, kaže on.

- U šoku sam. Mogu otvoreno da priznam da tu karticu ne bismo dobili bez Šarlot, ali ni ona je ne bi dobila bez mene. Znam da je plaćena novcem sa njenog bankovnnog računa, ali moralno bi trebalo da ide 50-50 - rekao je.

Dogovor je bio drugačiji

Par je bio zajedno tri meseca pre nego što je počela loto drama. U noći pobede, gospodin Kartlidž je živeo u kući gospođe Koks kad su odlučili da odu u lokalnu radnju da kupe nešto za večeru.

Zatim tvrdi da su predložili da odu u susednu radnju da kupe greb karticu od nekih 100ak dinara. Prema rečima gospodina Katlidža, njegova bivša partnerka joj je rekla da nema novca da to plati, pa je on podigao novac sa svoje bankovne aplikacije da izvrši transfer.

- Počeo sam transfer, držao sam telefon da joj pokažem. Možete me videti kako ovo radim na CCTV kameri, koju ima Kamelot. Signal je bio loš tako da nije novac nije prošao u to vreme u radnji, samo je bio u procesu prenosa. Ona je kupila dve karte i kada smo stigli kući, izgrebala ju je - kaže on.

Rešio da joj zagorča život

Par je svoju pobedu proslavio putovanjem na more. Imali su više planova u radu, kao što su zajednička kupovina kuće i kupovina automobila.

Na pobednički listić je stavljeno ime gospođe Koks, ali je rečeno da novac treba da ide na zajednički račun. Ipak, došlo je do raskola među parom, a novac je zadrala Šarlot.

On je tužio svoju izabranicu, jer su mu iz Nacionalne lutrije saopštili da nema pravo na novac, tako da će njegovu pravdu potražiti pred sudom.

