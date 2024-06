MUŽA DELIM SA DVOJNICOM: Varao me je pa sam pronašla svoju kopiju i SPASILA BRAK, nas 3 delimo krevet i nikad nismo bili SREĆNIJI

Da ljubav ne zna za granice svedoči i Tehmena Kvintana, koja je pronašla svoju dvojnicu da bi spasila svoj brak.

Želela je da spasi brak

Ona je bila očajna kada je saznala da ju je njen suprug Brajant Kvintana prevario nakon tri godine braka. U nadi da će spasiti brak odlučila je da mu ponudi otvoren odnos.

foto: printscreen/youtube/Love Don't Judge

- U prošlosti Brajant nije bio veran. Osećam da ako ste s muškarcem, trebate učiniti sve što je potrebno da to uspe. Želim ga do kraja života. Šta god želi, šta god ga čini sretnim, to ću mu dati - rekla je Tehmena u emisiji “Love Don’t Judge.”

Želim svoju dvojnicu

Tehmena je svoju dvojnicu pronašla na društvenim mrežama, kako bi se pridružila njihovoj poligamnoj vezi i spasila brak.

- Osećala sam se nesigurno kad smo tražili trećeg člana našeg braka, ali znala sam da će to zadržati Brajanta. Pošteno je reći da sam tražila devojku koja izgleda poput mene jer se Brajantu to sviđa - priznaje ova posvećena supruga.

Tehmena je posle izvesnog vremena uspela da pronađe australijsku manekenku Kirju Džonson, koja je njena kopija.

Devojke su identične

foto: printscreen/youtube/Love Don't Judge

Obe devojke imaju sličnu građu, a stil oblačenja im je maltene isti. Plene velikim grudima i bujnim trepavicama.

- To je u početku bilo prijateljstvo - objasnila je Kirja, a otkrila je da je njihov odnos vrlo brzo prerastao u seksualni. Kirja se neslužbeno pridružila braku, a trojka čak deli i krevet.

- Kad izađemo u javnost uvek nas pitaju jesmo li sestre ili bliznakinje - rekla je. Dvojnice su čak počele da nose istu odeću kako bi naglasile svoje neverovatne sličnosti.

foto: printscreen/youtube/Love Don't Judge

Kirja i Tehmena takođe dele račun OnlyFans-u na kojem objavljuju provokativni sadržaj za svoje pratioce. Tehmena, koja je s vremenom shvatila da je biseksualka, kaže da nije ljubomorna na Brajantovu privlačnost prema Kirji zbog toga koliko liče.

Zapravo, žena kaže da je dolazak Kirje učinio čuda za njen brak i spasio zajednicu.

- To nas je definitivno učinilo jačima . Ona je karika koja nedostaje - dodala je.

Brajant je oduševljen njenom idejom i istakao je da se više neće upuštati u vanbračne veze.

