MILIONER NA HRANU TROŠI MESEČNO 600 DINARA: Od njegovih računa u banci će vam se zavrteti u glavi, a želi da ŽIVI KAO BESKUĆNIK

Milioner sa ulice

U stvari, Hajnc, iz Darmštata u jugozapadnoj Nemačkoj, zapravo ima samo 15 evra na svom štednom računu. Ali to je samo zato što je malo pre toga podigao 700.000 evra (82 miliona dinara) u gotovini da plati svoj deseti dom.

- Još 100.000 evra je takođe uloženo kao oročen depozit u drugoj banci, "inače više neće biti kamate! - rekao je on za Bild, prenosi The Sun.

Inženjer elektrotehnike mesečno prima penziju od 3.600 evra, kao viši službenik u kancelariji za telekomunikacije, kao i još jednu penziju od 156 evra. Njegov jedini luksuz su internet konekcija i laptop - mobilni telefon je isključen jer bi ga koštao dodatnih 10 evra mesečno.

Zna znanje

Heinz B većinu svog novca štedi na hrani, tvrdeći da ne troši čak ni 5 evra mesečno.

- Živim štedljivo, tako sam odrastao! Možda ću kupiti ulje za prženje ili nešto slično ako ga ponestane. Ali većinu hrane nalazim u smeću.Ljudi su rasipnici i bacaju toliko toga da možete prehraniti celu porodicu! Na primer, ljudi kupuju pakovanje kobasica, pojedu jednu, a onda jednostavno bace ostatak u kantu - priznao je.

Hajncu pomažu i njegove komšije, koje su okačili na kontejner hranu kojoj je istekao rok trajanja. Zauzvrat, milioner im poklanja dobro očuvane predmete iz gomile otpada u svojoj bašti.

Od računa u banci će vam se zavrteti u glavi, a živi kao beskućnik

Hajnc voli da sakuplja sve što može odakle god može - ali samo ako to može da stane na svoj stari bicikl, kojim se vozi svuda. I to takođe utiče na to gde kupuje svoja imanja, pri čemu Hajnc radije kupuje kuće do kojih može da stigne biciklom.

Hajnc tvrdi da sav svoj novac ulaže u nekretnine jer „oni imaju najmanji gubitak inflacije“, a da je većina njegovih domova prazna.Ovo je, međutim, namerno, jer mu pruža još jedan način da uštedi novac.

- Zanatlije naplaćuju 55 evra po pola sata popravke. Iznajmljivanje se ionako teško isplati – ne možete potrošiti toliko novca - objasnio je.

Ko će ga naslediti?

Ali sa toliko domova i nema sa kim da ih dele, mnogi se možda pitaju šta Hajnc planira da uradi sa svojim nasledstvom.

- Nemam pojma. Imam nekoliko daljih rođaka, ali oni ne mogu da plate porez na nasledstvo. Možda ću samo dati kuće stanarima - otkrio je.

