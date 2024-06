KINUO JE U RESTORANU, A ONDA UGLEDAO KAKO MU NEŠTO VIRI IZ STOMAKA: Lekari su stigli istog trena i videli rupu od 7 centimetara!

Čovek sa Floride nedavno je podvrgnut operaciji abdomena, ali lekari su tvrdili da je njegov rez dobro zacelio. Njegova agonija je počela kada je bio u restoranu i nakon što je kinuo, primetio je nešto poput znoja oko stomaka i osetio je oštar bol. Zatim je podigao košulju i video da mu nekoliko centimetara creva visi iz stomaka. Bolničari su brzo stigli na lice mesta i bili svedoci otvora od oko sedam centimetara kroz koji je virila "velika količina creva".

Usred restorana je kinuo i usledila je drama foto: Shutterstock

Hitno je prevezen u bolnicu, gde su mu hirurzi uspešno vratili creva u stomak. Nakon šest dana provedenih na odeljenju, muškarac je poslat kući i nije imao daljih komplikacija. Njegov slučaj je detaljno opisan u American Journal of Medical Case Reports. Povlačenje creva je retka, ali ozbiljna komplikacija operacije, piše The Sun.

Nastaje kada pacijentovi unutrašnji organi "iskoče" kroz rez jer rana nije pravilno zarasla. To se dešava kod tri od 100 ljudi koji imaju operacije abdomena i karlice, prema studiji.

Lekari su ga odmah operisali foto: Shutterstock

Takođe, može da utiče na do deset odsto starijih pacijenata. Smrtonosna komplikacija ubija do četiri od deset zbog prekomernog gubitka krvi, dugotrajnog jakog bola ili povrede izloženih organa. Kašalj je identifikovan kao značajan faktor rizika, kažu stručnjaci. Nekoliko nedelja pre incidenta, čoveku sa Floride je uklonjena bešika nakon komplikacija iz prethodne borbe sa rakom prostate. Lekari su pregledali ranu i skinuli šavove na dan hitne pomoći. Nakon što je čovek shvatio da mu creva vise iz tela, pokušao je da se odveze do bolnice.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

05:33 REKLI MI DA SU SPREMNI RESPIRATORI DA ME UGASE Lekar od rutinske operacije učini zlo: Vrištala sam od bolova, a on me prevrtao!