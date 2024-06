MOJ VERENIK JE UBICA OSUĐEN NA 100 GODINA ZATVORA: Prijatelji strahuju za moj život, a moja majka kad je čula ovo mi je rekla

Sve češće se susrećemo sa bizarnim ljubavnim pričama, ali ova koja sledi sve prethodne oborila je sa trona. Devojka po imenu Karla Fereira svog verenika je prvi put ugledala na malim ekranima. Naime, on nije bio nikakvo slavno TV lice, već je svoju popularnost stekao kao osuđenik koji se vrteo po vestima. Džozef Vord (41), iako je ubica osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 100 godina, uspeo je da očara mladu Karlu.

foto: Profimedia

Karlin odabranik je, 2000. godine, osuđen zbog pljačke, otmice i ubistva iz nehata koji je, priznanjen za svoja dela, izbegao smrtnu kaznu. Kako je navedeno na portalu "The Sun", Karla je odlučila da mu pokloni svoje srce nakon što je odgledala dokumentarac u kojem je Džozef jedan od zvezda.

Iako Džozef već uveliko služi zatvorsku kaznu i stariji je od nje 15 godina, to neće sprečiti mladu Karlu da mu kaže sudbonosno "da" i to, ni manje ni više, već među rešetkama.

foto: Profimedia

"Veliki broj ljudi se šokira kada im kažem da sam u vezi sa osuđenim kriminalcem, ali ja ga ne gledam na taj način. On, zaista, ume da voli i jako je dobar. Zbog prošlih postupaka se kaje i želi da preokrene svoj život u potpunosti. Verujem da svako zaslužuje drugu šansu," kazala je Karla za britanski "The Sun".

Nekadašnji trener konja

U gore pomenutom dokumentarcu o osuđenicima, Džozef je predstavljen kao trener konja, što je zapravo dobar znak jer se ovakvi zadaci i zaduženja dodeljuju samo zatvorenicima sa izuzetnim ponašanjem.

foto: Profimedia

Prema Karlinim rečima, njen odabranik je, u momentu počinjenja dela, imao maloletnih 17. godina. Nakon što je odgledala dokumentarac, pored simpatije, osetila je i sažaljenje za sirotog Džozefa, pa je odlučila da mu pošalje pismo i na taj način uspostavi komunikaciju. Nedelju dana kasnije, dobila je odgovor nazad u kojem joj je Džozef rekao da veruje da je ona njegova srodna duša i ljubav života.

Ovo neće biti prvi Karlin brak. Pre Džozefa bračne vode okusila je dva puta i, kako je navela, oduvek su je privlačili stariji muškarci. Sa Džozefom se prvi put srela kada je, na zatvorskom stadionu, organizovan rodeo kojem su mogli da prisustvuju apsolutno svi. Na tom spektakularnom dešavanju, Karla je upoznala Džozefovu majku i sestru i, kako kaže, odmah su izgradile sjajan odnos.

foto: Profimedia

Iako je već razvila divan odnos i sa Džozefom i sa njegovom porodicom, Karla je želela da zna tačan razlog njegove osude. Naime, on je i njegovi prijatelji su bili pod dejstvom opijata i u tom stanju, iz nehata, ubili sestru njegovog drugara. Džozef je na suđenju priznao da je on bio taj koji je ispalio metak, ali sada tvrdi da to nije istina i da su se, ranije, dogovorili da on bude taj koji će preuzeti svu krivicu.

Reakcija njenih roditelja

Nakon njihovog prvog susreta, Karla i Džozef nastavili su da razvijaju vezu preko žice, a ona je ubrzo otputovala kod majke odlučivši da joj prizna da će se udati za osuđenika.

foto: Profimedia

"Dala sam mami telefon i rekla da Džozef želi da razgovara sa njom i tek onda joj saopštila da je on u zatvoru i to tako što sam joj rekla da mora da pazi šta govori jer se razgovori snimaju. Ne mogu vam opisati kako me je pogledala, ali je ipak pristala na taj razgovor. Nisam mislila da će nam dati blagoslov, ali srećom, pogrešila sam. Tokom razgovora, Džozef joj je tražio dozvolu da me oženi i ona je pristala," ispičala je Karla.

Kasnije, Karlina mama je otkrila da nije oduševljena što joj je zet osuđenik, ali da je shvatila da niti treba niti može da stane na put njihovoj ljubavi.

Karlini prijatelji je osuđuju

foto: Profimedia

Prema Karlinim rečina, njeni prijatleji smatraju da pravi veliku grešku. Na osude nailazi i na društvenim mrežama, gde joj ljudi često ostavljaju komentare u kojima naglašavaju da će je "ubiti čim izađe iz zatvora".

Karla i Džozef su se verili januara ove godine i planiraju da se venčaju u narednim mesecima, nadajući se da će jednog dana uspeti da osnuju porodicu. Krajem 2024. godine, Džozef ima prvo saslušanje za uslovnu slobodu, pa se par nada da će konačno moći da uživaju u svakom momentu.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

02:12 GLUMICA SE POTPUNO IZBLAMIRALA PRED BRANKOM SOVRLIĆ, PA SE JAVNO IZVINILA: Pevačica je dobila blaži nervni slom kada me je čula