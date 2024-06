PLASTIČARU DALA MILIONE DA BI IZGLEDALA KAO BARBI: Imala je više od 150 operacija, a sa 52 godine njeno lice je ZAMRZUNUTO

Standardi lepote menjali su se vremenom, te su mnoge devojke vođene trendovima u lepoti bile spremne da odu pod nož.

Rejčel Evans, influenserka iz Londona, odlučila je da svoj izgled podredi čuvenoj Barbiki, zbog čega je bila spremna da uradi čak 150 plastičnih operacija koje su je koštale više od 44.000 dolara (više od 4.5 miliona dinara).

Ima zamrznuto lice kao Barbi

Uradila je operaciju grudi (povećavši ih od 32AA do 32D), operaciju nosa, filere u usnama, zatezala vilicu, botoks nije izostao, a povećala je obraze i podigla kapke. Sve to, samo da bi izgledala kao Barbi.

- Svaka žena treba da bude kao Barbi, a ako to ne čine, rade nešto pogrešno. Kada me devojke osuđuju, to je zato što ne mogu da liče na mene - objašnjava Rejčel.

Ponosno nosi epitet "Najstarije ljudske Barbi", a put do ove titule obeležili su brojni padovi i skandali, među kojima su posebno potresni gubitak deteta i samoubistvo sestre.

Rejčel je postala je jedna od prvih žena starijih od 35 godina na britanskoj sceni bodibildinga. Uprkos podvrgavanju plastičaru i robovanju trendovima, njena životna priča inspirisala je mnoge.

Ko je Rejčel?

Ona je samohrana majka sina Ris. Ima 52 godine i uspešno se izborila sa teškom depresijom posle rođenja Risovog blizanca koji je preminuo još u stomaku, a nakon čega je propala i njena dugogodišnja veza.

- Posle tog traumatičnog vremena, bila sam slomljena žena i to se pokazalo - priseća se Rejčel, prenosi "The Sun".

Zbog standarda lepote koje je sebi nametala, ona se borila sa sa anoreksijom, pa je tako u jednom momentu imala svega 45 kilograma. Život je nije mazio, pa je u međuvremenu izgubila i se sestru koja je izvršila samoubistvo.

Rejčel je imala niz TV nastupa, radi kao model, krunisana je titulom TFE šampiona u bikiniju preko 35 godina, čak je objavila i knjigu.

