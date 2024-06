KUVAR VODI LJUBAV SA KOLAČIMA, ŽENE ŠIROM SVETA SU ODLEPILE: Od njegovih vrelih objava nećete znati gde pre da gledate (VIDEO)

Cedrik Lorenzen ima 32 godine i na prvi pogled on je jedan vrlo zgodan dasa. Da žene potpuno "odlepe" na ovog lepotana dovoljna je činjenica da on zna da kuva i to veoma dobro.

Ali... On takođe i "vodi ljubav" sa kolačima. E sada dolazimo do malo škakljive teme. Naime, njegov profil koji ima preko 4 miliona pratioca nikako ne smete da gledate dok ste na poslu, jer ono što on radi sa hranom nije baš za dan..

Ovaj Austrijanac tokom pripreme specijaliteta demonstrira eksplicitne radnje kakve žene žele u spavaćoj sobi.

Naime, on svoje kolače miluje, dodiruje i liže.

Iako je njegov cilj da postane ugostitelj broj jedan, ovaj put je malo odlutao od toga jer žene vide ono što žele da vide: zgodnog dasu koji ima neke čudne pokrete u kuhinji.

"Strast prema kuvanju gajim od ranih godina, ali od 2019. godine sam odlučio da to bude ozbiljnije. Moj krajnji cilj je postati ugostitelj."

Nije svesno planirao svoju strategiju snimanja već je odlučio stvarati sadržaj koji je njemu odgovarao. S vremenom se prirodno razvijao, postajao sve specifičniji...

"Povremeno razmišljam jesu li moji postupci previše riskantni, pa mi kroz glavu prođe pomisao da ću se suočiti s kritikom. Međutim, shvatam da ovo čime se bavim nikome ne šteti. Moj sadržaj je zamišljen da bude zabavan i interaktivan, a ako vam se to ne sviđa, predlažem da jednostavno isključite i idete dalje," iskren je on.

Ali dame izgleda ne žele da idu dalje, one žele da gledaju Cedrika kako kuva i radi još štošta:

"Ovo bi trebalo biti ilegalno," napisala je jedna od žena kojih ga prate.

"Mislim da sam se uzbudila," dodala je druga.

"Malo sam ljubomorna na tu hranu," našalila se treća.

"Mislim da sam upravo imala mali srčani udar," zaključila je četvrta.

