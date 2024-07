"IMAO SAM 16 GODINA KADA JE MOJA MAMA PROMENILA POL": Posle 3 meseca veze UDALA SE za TRANS MUŠKARCA, a sada ŽELE samo jedno

Ovaj bračni par, koji se voli i uživa u svom životu, tvrdi da je na meti podlih trolova na društvenim mrežama samo zato što su - oboje transrodni.

Suprug, Džejmar Hil, rođen je kao žena, dok je njegova nova supruga, Oušn Benks, ranije bila muškarac. Njih dvoje su se upoznali na Fejsbuku nakon što je Oušn shvatila zašto Džejmar ima ožiljke na svom telu.

foto: Printscreen/Facebook

Iako nikada nisu ni pomislili da će završiti u vezi sa drugom transrodnom osobom, zapravo ih je zajedničko iskustvo u toj tranziciji dodatno povezalo, nakon čega je došlo do burne romanse. Ljubav je bila toliko jaka da se ovaj par iz Pensilvanije (SAD) venčao svega tri meseca nakon što su se upoznali.

"Ovo mi je prvi put da izlazim sa trans muškarcem. Razgovarala sam sa trans muškarcima, ali sam uvek znala da nisu moje srodne duše," otkrila je Oušn, dok je Džejmar sa druge strane, verovao da će ga na kraju ipak privući - muškarac.

foto: Printscreen/Facebook

"Mislio sam da će me privući ženstveni momci, ali to nije bilo dovoljno, nešto je nedostajalo. Svi znaci su mi govorili da ću završiti sa trans ženom. Budući da sam sa Oušn, ona me razume i čini da se osećam kao muškarac. Svi drugi sa kojima sam izlazio uvek su me podsećali na to šta sam, tako da se nikada nisam osećao ovako slobodnim," kaže Džejmar.

Džejmar već ima sina Kuana, koji kaže da je bio srećan zbog svog oca, ali je smatrao da se prebrzo odlučio na brak.

"Imao sam oko 16 godina kada je moja mama prešla u trans muškarca. Bio sam srećan zbog njega, ali brak je ipak malo brz korak," rekao je Kuan, a prenosi "Mirror".

Ovaj par na društvenim mrežama se često nalazi na meti "trolova" koji ih ne štede, ne samo zbog njihove transrodnosti, već i što su tako brzo stali "na ludi kamen", ali Džejmar i Oušn tvrde da su izabrali da "ljubazno odgovore na sve zle komentare“.

Njih dvoje zapravo žele da inspirišu druge trans ljude i da ih ohrabre.

"Za nas je važno da delimo javno naš odnos kako bismo pomogli drugim ljudima koji se plaše da se deklarišu šta su," rekao je Džejmar, na šta je Oušn dodala:

"Ono što kažem ljudima koji ocenjuju naš odnos je - dobro, vi imate svoje mišljenje, ali zato je to vaš dom, a ovo je moj dom. A u mom domu volimo svakoga, prihvatamo svakog takvog kakav je," zaključila je Oušn.

(Kurir.rs/Ona/J.M.)

