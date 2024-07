"PROFESORI MOG SINA PRONAŠLI SU MOJE PROVOKATIVNE FOTOGRAFIJE": Svi su na ulici okretali glavu od nje pa su joj TAJNO OVO TRAŽILI

Elajna St. Džejms (57) privukla je pažnju javnosti nakon što je javno progovorila o tome da će se zabavljati samo s muškarcima koji su u svojim 20-im.

Poslednje tri godine prodavala je svoje fotografije kao način da svom sinu tinejdžeru omogući bolji život. Ali dobronamerni plan se isprva izjalovio, jer je njena karijera postala najzgodniji trač u malom gradu u kojem je odrasla – koji ima samo 10.000 stanovnika. Elajna kaže da su je prijatelji, komšije, pa čak i stranci izbegavali na ulici ili bi odbijali da razgovaraju sa njom, i tvrdi da su se ljudi u školi njenog sina takođe okrenuli protiv nje. Možda još šokantnije, kada su primetili njen finansijski uspeh, isti ljudi su ubrzo počeli da privlače Elajnu u ćošak u javnosti da bi je molili za savete kako da krene njenim stopama – sa manekenkom koja zarađuje desetine hiljada dolara mesečno.

Ispovest majke koja zarađuje od provokativnih fotografija na internetu foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Očekivala sam da ću izgubiti nekoliko ljudi kada sam započela ovo, ali nikada za hiljadu godina nisam mislila da će nas naša zajednica potpuno okrenuti protiv mene, rekla je Elaina, koja ima 400.000 pratilaca na Instagramu.

„Osećala sam se kao Frankenštajn. Ja bih pozdravila ljude na ulici i oni bi se okrenuli od mene, bilo je ludo. Većina neudatih, a neke udate žene u tom gradu imale su više seksualnih partnera nego što sam ja imao u poslednjih nekoliko godina. Neko vreme, jedini put kada bih izašla iz kuće bio je da odem u prodavnicu, jer jednostavno nisam mogla da podnesem stalne poglede u mom pravcu", ispričala je ova majka.

Prema Elajni, takođe je postojao očigledan dvostruki standard u tome što se mnogi ljudi nisu slagali sa njenom karijerom u javnosti, već bi joj se obratili privatno da traže savet.

Sve radi kako bi sinu omogućila bolju budućnost foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Isti ljudi koji su me osuđivali bili su oni koji su se pozdravljali na ulici ili razgovarali sa mnom u prodavnicama. Ludo je da me ono što sam radila onlajn u današnje vreme moglo učiniti tako brutalno izbegavanim. Bilo je toliko neprijateljstva i osuđivanja, ali onda, s druge strane, neke mame su počele da me pitaju za pomoć. Hteli su da ih naučim kako i oni mogu da zarade hiljade mesečno na ovaj način. Kada nikog nije bilo u blizini, žene bi me zaustavljale i pitale da li možemo da se nađemo kako bi mogli da izaberu da razmišljaju kao ja", ispričala je Džejmsova.

Nakon godina borbe da sastavi kraj s krajem kao samohrana majka i suočavanja sa izgledom da nikada neće moći da se penzioniše, Elaina je bila oduševljena kada je njen nalog skočio.

