MUŽ I JA SMO BILI NA FESTIVALU SVINGERA: Bračni par uživao u polju sa tamnicama i šatorima, pa BEZ DLAKE NA JEZIKU OTKRILI DETALJE

Udata majka dve ćerke, koja je otkrila samo svoje ime - Seli, pohvalila se da je prvi put posetila Festival seksa, a nakon toga je bila previše stidljiva da bi to ispričala svojoj porodici i prijateljima. Ali, sada je ipak oduševljena svojim iskustvom pa je odlučila da pozove i druge da sebi priušte to iskustvo.

Naime, najveći britanski Festival seksa održao se u Alingtonu, a u ovom neobičnom i inače uspavanom selu okupilo se više od hiljadu ljudi na ovom četvorodnevnom zanimljivom događaju.

Jedna od posetiteljki festivala bila je i ova kancelarijska službenica (47), koja je na festival došla u društvu svog supruga električara. Njih su dvoje proveli vikend na festivalu družeći se sa drugima, a bili su i intimni s drugim parovima sličnih stavova.

"Oboje smo prilično stidljivi i nismo imali pojma šta da očekujemo od tog festivala, ali on je nadmašio sve naše nade i fantazije. Nekome se to možda čini prljavo i kontroverzno, ali to nije tako. Radi se o parovima, od kojih su mnogi u dugim, srećnim vezama, koji samo žele da začine svoj seksualni život i šta je loše u tome? Svi smo mi punoletni i ne događa se ništa nepoželjno ili protivzakonito i svi se samo malo zabavljamo. Apsolutno je neverovatno iskustvo," rekla je oduševljena posetiteljka, prenosi Daily Mail.

"Bio je to naš prvi svingerski događaj, ali bilo nam je previše neprijatno da pričamo nekome o tome ili da znaju kuda idemo. Kad smo u petak uveče stigli na festival, bili smo jako nervozni, ali srećom, održavala se zabava u kostimima, pa nam je to pomoglo da se opustimo. Svojski smo se bacili na posao, bilo je malo prljavo, ali pomoglo nam je da se prepustimo i opustimo," otkrila je Seli.

Festival, koji se održavao u polju, nudio je razne atrakcije poput šatora za igru, plesa na šipci, hidromasažne kade, pena partija, tamnice za seks i bingo sa seksualnim igračkama. Ulaznica za festival koštala je 315 eura, a posetitelji su mogli i samo da razgledaju, kupuju igračke za seks, prskaju jedni druge hladnom vodom, brčkaju se goli ili u oskudnom donjem vešu.

"Ovaj festival pomogao je da se vrati iskra u naš seksualni život. Nikad ne biste pomislili da smo ljudi od svingerisanja, ali ko jeste? Ne radi se tu samo o seksu, već o osećaju slobode i zajedništva. U celom mestu vlada takva gužva, upoznajemo nove ljude, stičemo nove prijatelje, a sve sa zdravim i zajedničkim ciljem. Svet u kojem živimo često je okrutan i opak, i kad se osobe sličnih interesa mogu ovako okupiti i malo se zabaviti, onda je to skroz u redu," zaključuje Seli, koja je u braku sa svojim suprugom (55) već 23 godine, a zajedno imaju dve odrasle ćerke, jednu od 18, a drugu od 22 godine.

Neki tamošnji mediji izveštavali su da su stanovnici sela bili ljuti zbog festivala, dok je druge ceo taj događaj poprilično zabavljao. Ali niko se na kraju nije pobunio niti je ikome učinjena ikakva šteta, kaže Seli.

"Okupljamo se na sigurnom i diskretnom mestu i nadamo se da nikoga nećemo uvrediti. Sve što ja mogu da kažem jeste da je to iskustvo totalno ‘vau‘, neverovatno je i oslobađajuće. Želela bih da podstaknem i druge ljude da to isprobaju," poručila je.

Organizator Metju Kol rekao je da je ovogodišnji festival veći, odvažniji i bolji nego pređašnji.

"Uložili smo puno rada, truda i vremena u ovaj festival i prodali smo više ulaznica nego ikad," pohvalio se Kol (30).

Seli je poručila da će ona i suprug i sledeće godine takođe da posete popularni "Svingaton".

"Ne želim da ulazim u detalje, ali muž i ja bili smo intimni sa parovima koji razmišljaju isto kao i mi. Ovde ima toliko egzibicionista! Za nas je ovo sve novo i uzbudljivo," zaključila je Seli.

(Kurir.rs/Jutarnji/J.M.)

Bonus video:

01:25 POZNATA GLUMICA NAMESTILA KOLEGINICI, STAVILA TUĐ NOVČANIK U NJENU TORBU! Skandal pred predstavu: Ovo su uradili kada su saznali!