KOMŠIJAMA KOJI SU BILI GLASNI U KREVETU OSTAVILA JE PORUKU: Nije spavala zbog njihovih INTIMNIH ODNOSA, dobila je OVAJ ODGOVOR

Odnosi sa komšijama mogu zaista biti svakakvi. Neki svoje komšije i ne poznaju, drugi stalno dolaze u sukob s njima, a treći svojim susjedima donose kafu i kolače. Neki im ostavljaju poruke. Upravo to napravila je studentkinja Džena Levin koja više nije mogla slušati komšije koje glasno imaju intimne odnose.

"Komšije, zamolila bih vas da budete tiši kada imate seks. Neki od nas pokušavaju da se odmore i spavaju i ne želim da me stalno glasno podsećate na to kako sam ja sama. Uživajte i začinite svoj seks, ali vas lepo molim da to radite malo tiše. Hvala!', napisala je Džena.

Šokiralo je to što je par uopšte odlučio odgovoriti na njenu poruku napisanu na papiru i gurnutu ispod vrata. A nakon što je pročitala šta piše, ostala je bez teksta jer, tvrdi, nije ni u snu očekivala tako srdačnu poruku. Baš naprotiv!

Par je odlučio da se izvini svojoj komšinici zbog glasnih uzdaha i zvukova i ostavili su joj i slatki mali dar pred vratima.

"Najdraža komšinice, strašno mi je žao. Nisam bila svesna toga koliko smo bili glasni. Jako mi je žao, nadam se da se nije događalo prečesto i hvala na neverovatnoj i duhovitoj poruci. Svakako ćemo se potruditi začiniti naš seks, ali i biti tiši. I ne brini, nećeš biti sama zauvek. Prava osoba će doći kada bude vreme za to. Ja sam bila sama 18 godina, izvinjavam se još jednom", pisalo je u poruci.

